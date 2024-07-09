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竹市中正台夜市占用國土 國產署提告判還3438萬

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導

曾經是新竹逛街勝地的新竹市中正台觀光夜市，國有財產署中區分署指控，該夜市管理人新竹市攤販協會，長期占用國有土地向攤商收取管理費，扣除中正台、廟、廁所、停車空地等約有509坪，2017年迄今，不當得利3438萬元。新竹地院審理後認定，協會屬無權占有，判協會償還國產署3438萬元。

國產署中區分署控訴，其所管理的新竹市國有土地，遭新竹市攤販協會無權占用，面積合計3052平方公尺，約923坪，作為中正台觀光夜市通行空間及營業區使用，協會還收取管理費，並為房屋納稅義務人，該協會無權占用土地事實明確，應返還自2017年7月至今年4月租金不當得利，總計約6236萬元。

新竹市攤販協會主張，依新竹縣政府函文，協會在1972年間遭當時新竹縣政府安置而占用該土地，與新竹縣政府間成立使用借貸關係，被指占用的通道、水泥地屬開放空間，均屬供公眾使用性質，協會無占有事實，非協會或攤商所設置，早於遭安置時即已存在。

法官調查，該土地所有權人為國家，國產署為管理者，早於1957年即登記接管，協會未提出其他舉證，證明占用土地具正當性，認屬無權占有。

法官計算，扣除夜市範圍內之中正台、廟、廁所、停車空地等面積，協會占用面積合計1683平方公尺，估算佔用期間租金不當得利約3438萬元。

國產署 夜市 新竹

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