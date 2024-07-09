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鍾東錦拋健檢中心構想 苗衛生醫療健康園區 爭取重啟

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導

苗栗縣衛生醫療健康園區BOT案招商醫學中心計畫前年「胎死腹中」，20.6公頃縣管的國有財產署土地利用已獲有條件放寬，縣長鍾東錦昨天趁立法院考察行程向中央爭取重啟，拋出優先設健康檢查中心的構想，希望進而活絡醫療。對此，衛福部長邱泰源回應，會將各項問題帶回研議。

後龍鎮台72線、台1線口的苗栗縣衛生醫療健康園區，前身是遠雄健康生活園區，計畫起造趙萬枝紀念醫院，2016年破局後，縣府2018年爭取園區土地撥用，豈料BOT案招商5次流標，園區回復農牧用地閒置迄今。

立委邱鎮軍昨天安排立法院社會福利及衛生環境委員會至苗栗考察，邱泰源率團隊參加，鍾東錦趁機會喊話希望協助促成衛生醫療健康園區重啟，他說，園區的土地產權屬國產署，管理機關縣政府已獲國產署同意，放寬土地利用只要與醫療有關，他認為優先可以設健檢中心。

「公費健檢一定要在縣內做，把餅做大。」鍾東錦認為，健檢中心伴隨著活絡醫療，總統賴清德政見是將公費健檢的年齡下修，健檢的餅做大以後，能吸引民間投資，長照、醫療等方面都可以。

昨天考察座談，邱鎮軍也替苗栗縣18鄉鎮市衛生所僅9名公費醫師發聲，期待衛福部設法留人，苗栗縣醫師公會理事長陳晟康也建議可安排衛生所醫師，反饋到衛福部苗栗醫院兼任急診，教學相長吸引留住年輕醫師，幾年下來就可以補足人力。

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