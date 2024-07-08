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抽查桃園3高樓消防安檢 內政部籲定期公安申辦

中央社／ 台北8日電
內政部8日表示，繼6月11日到新竹縣聯合督導建物公共安全及消防安檢後，內政部次長吳堂安（左2）8日到桃園市抽查3處高層建築物。 圖／內政部提供（中央社）
內政部8日表示，繼6月11日到新竹縣聯合督導建物公共安全及消防安檢後，內政部次長吳堂安（左2）8日到桃園市抽查3處高層建築物。 圖／內政部提供（中央社）

內政部說，繼6月11日到新竹縣聯合督導建物公共安全及消防安檢後，今天到桃園抽查3處高層建築物，朝提高民眾危機觀念，不以處罰為目的，提醒應定期辦理公安申報，及早發現問題並改善缺失。

內政部晚間透過新聞稿表示，內政部次長吳堂安今天率國土管理署、消防署，結合桃園市政府建管處、消防局抽查3處高層建築物，針對建物公安申報及消防設備檢修執行情形進行實地稽查。

內政部說，從新竹「晴空匯火災發生後，桃園市政府就盤點轄內住宅用高層建築物，發現有14處未執行公共安全申報，已立即進行建築及消防聯合稽查，並要求場所限時改善，因此這次挑選桃園市進行聯合督導。

內政部表示，經過稽查及檢討交換意見，朝要求建築工程完竣報告書增列「貫穿防火區劃之管材及防火填塞應施工完成」項目，並請國土署及消防署進一步納入研議方案。

內政部指出，桃園市建管處已於6月21日發文，要求建築物公共安全檢查專業機構辦理公安檢查及抽查作業時，應加強防火區劃檢查，並在7月8日起率先要求執行竣工查驗及公安檢查防火區劃項目，要予以肯定，可供各縣市政府借鏡運用參考。

內政部表示，有鑑於晴空匯火災起火點位於管道間，因開關箱上下貫通、消防安全設備配線因火災斷線等問題，內政部在新竹縣及這次桃園市督導會議中，研討配置在管道間的水、電、空調等配線配管位置、材質及構造等，應兼具建築安全。

內政部說，對於開關箱材質、配線線材、管道間隱密處的查核、填塞性能工法的確認方式，以及室內消防栓箱設置位置等多有建議，內政部後續將邀集經濟部、各地方政府共同商討研議，並持續到其他縣市辦理高層建物聯合督導稽核。

內政部呼籲，高層建築物應負起「自己財產，自己保護」的責任，管理權人應該提高防災意識，確實依建築法及消防法相關規定，執行應負的責任與義務，才能確保建築物不發生火災，如果發生火災，能立即應變與降低人命與財產損失，維護居住環境及生命安全。

位置 內政部 公安 安檢 建築 晴空匯 桃園 火災

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