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七年級女生為了這原因 網路護膚品牌創業成功
桃園市七年級生的賴思嘉為解決自家孩子的肌膚問題，靠著自己多年的化工專業經驗創業，在網路打造「PRAUS 柏爾舒」護膚品牌，賴思嘉今天表示，透過微型創業鳳凰計畫的創業輔導及貸款資金挹注，讓她得以順利研發產品、拓展市場，今年登錄社會創新平台社創組織，成功打造自己的品牌故事。
勞動力發展署桃竹苗分署推動「微型創業鳳凰」計畫，7年來，提供創業輔導與課程服務、協助取得貸款資金，幫助創業路上欠缺資金的男女，累計協助取得貸款資金686人創業，70年次的賴思嘉，透過這項計畫的創業輔導、資金貸款挹注，獲品牌經營知識及順利完成設備、取得原物料，突破創業困難。
賴思嘉在大學、研究所研究化工領域專長，結婚生子後萌生創業，她表示，她為解決自家孩子的肌膚問題，決定運用自己累積多年的專業經驗，以有機天然認證植物原料製成產品，降低化學成分對肌膚的刺激，打造姿嘉麗植萃有限公司「PRAUS 柏爾舒」護膚品牌，採「純萃、友善，值得信任」的服務理念，100% 使用植物來源及公開揭露產品全成分，環保包材採用可回收瓶器，推動環保意識和企業永續發展。
賴表示，創業初期開發新產品探索，面臨資金未到位困境，幸好桃竹苗分署創業研習課程，利用政府輔導顧問資源及重新檢視事業體質，產程中建立修正模式，成功貸款200萬元，緩解創業初期資金壓力，讓她得以順利研發產品、拓展市場，她期許未來在消費者建立口碑、增加銷售量，讓事業走出轉型新契機。
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