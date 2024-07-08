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藍委盼提升苗栗醫療資源 邱泰源：全力支持

中央社／ 苗栗縣8日電

國民黨立委邱鎮軍今天指出，苗栗醫療資源急需提升，才能照護民眾健康，衛福部邱泰源說，會全力支持，包含部苗醫院在年底完成2棟大樓的招標作業，擴大服務醫療量能。

邱鎮軍今天帶領立法院衛環委員會至苗栗考察，包含苗栗醫院、大千醫院、為恭醫院等，邱泰源與苗栗縣長鍾東錦等人出席考察行程。

衛福部苗栗醫院院長徐國芳現場表示，院方急需提升急、重、癌症服務量能，因此推動「放射腫瘤治療中心、急重症醫療大樓」擴建工程，但因缺工等問題造成工程採購持續流標，盼中央給予協助，讓工程盡快順利發包。

衛福部長邱泰源回應，他會全力支持苗栗醫療資源，也將優先提升健保點值及協助部苗醫院在年底完成2棟大樓的招標作業，也會將各種問題帶回研究。

邱鎮軍會後透過文字表示，此次主要藉由衛環委員會考察，盼爭取衛福部積極重視部立苗栗醫院資源，並希望衛福部出面協助部苗深化與台大策略聯盟合作關係，以及建立與台中榮總策略合作關係，串聯大千、為恭等地區醫院，盼提升苗栗整體醫療服務水準，照護民眾健康。

健保 考察 衛福部 邱泰源 邱鎮軍 鍾東錦

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