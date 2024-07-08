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樹木倒伏壓損新竹神社石垣牆 市府修復工程一併修復

中央社／ 新竹市8日電
新竹市政府8日表示，民眾關心新竹神社整修相關事宜，其中石垣牆損傷是因降雨造成樹木倒伏壓損，目前神社一期修復工程正辦理招標程序，石垣牆會納入修復。 新竹市政府提供／中央社
新竹市政府8日表示，民眾關心新竹神社整修相關事宜，其中石垣牆損傷是因降雨造成樹木倒伏壓損，目前神社一期修復工程正辦理招標程序，石垣牆會納入修復。 新竹市政府提供／中央社

民眾貼文指出，竹市府進行新竹神社內部周圍整理，質疑有破壞古蹟圍牆，竹市府今天說，石垣牆損傷是因降雨造成樹木倒伏壓損，神社一期修復工程正招標，石垣牆會納入修復復原。

有民眾在臉書社團「新竹大小事」貼出照片與文字指出，從照片中可見，竹市府出動怪手進行神社內部整理，但疑似在圍牆處遭破壞，市府應重視。民眾留言說，對於古蹟應要做好保留，施工也應注意。

對此新竹市政府告訴中央社記者，民眾關心新竹神社整修相關事宜，其中石垣損傷情形是因4月26日起連日降雨，造成樹木倒伏壓損造成，對於所張貼照片中的工程車施工情形，是日前進行修剪有影響神社古蹟及民眾安全疑慮的樹木。

市府說，因考量颱風即將來臨，在5月6日邀相關局處和里長以及樹醫等單位現勘後，決議先針對園內臨路有公安疑慮的樹木進行修剪。

市府指出，神社為市定古蹟，目前神社一期修復工程刻正辦理招標程序中，預計9月決標，民眾關心因天然災害造成的石垣毀損，也將一併修復。

古蹟 新竹 石垣牆 神社

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