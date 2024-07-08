晴空匯火警2勇消殉職 竹市消防局254人火場生存訓練

新竹市晴空匯火警造成消防員李詠真與周立鑫殉職，為強化安全管制觀念及應變生存能力，全面提升火場安全管理，新竹市消防局邀請具有豐富訓練與實務經驗的桃園市消防局火場生存教官群擔任課程訓練教官，並於今天開辦首場火場生存（Fire Survival）訓練，每梯為期1周5天，共計10梯次，共計254人參訓。

新竹市長高虹安指出，救災現場充滿不確定性與高風險性，為提升消防人員救災時的安全，降低火場中可能遭遇的危險因子，消防人員生存訓練是每位消防人員不可或缺的訓練，不僅能加強消防人員在火場中遭遇緊急狀況時的處理能力，更可以降低同仁在火場中救災的風險，避免意外發生。

消防局長李世恭表示，此次火場生存Fire Survival訓練對象自隊員、小隊長、分隊長至副大隊長及大隊長，希望藉由訓練強化消防同仁的個人防護裝備操作、空氣呼吸器緊急處置及障礙物穿越、快速脫逃等自救能力，及火場入室安全與回報作業等，提高消防人員火場生存應變能力。

消防局表示，晴空匯火警後，市府投入1億6578萬元，添購各式消防車輛及救災器材設備；並增補消防人力，目標在2026年前將消防人力充補至380位，亦於今年7月起擴充消防局組織編制員額至496人，希望如期於2031年前逐年進用補足496人，以充實基層消防人力，有效減輕同仁繁重的勤務負擔。