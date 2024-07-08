竹縣牛埔溪河道疏伐完成 將再爭取600萬海洋保育經費

新竹縣政府日前辦理竹北市牛埔溪河道的紅樹林疏伐工程，縣長楊文科今天下午前往視察疏伐成果，他認為在兼顧生態環境下，辦理清淤、疏伐工程，可確保河道暢通，避免水患影響周邊居民；同時，縣府也向中央爭取600萬元海洋保育的經費，盼能結合鄰近的水月景觀公園及海岸風景，提供民眾休憩空間。

縣府工務處指出，竹北市的牛埔溪為一條斷頭河，水源主要來自每天漲潮的海水，河道中的水筆仔生長茂密，導致水道狹窄，大雨來臨恐釀水患，影響周邊居民。5月中旬起進場施作牛埔溪的牛埔橋(港安橋)，至出海口河道的紅樹林疏伐工程，施工範圍長度約600公尺，寬度約50公尺，疏伐河域面積3萬平方公尺，以解決民眾的憂慮汛期水患。

工程施作期間，保留河道兩側紅樹林植叢，避免生物棲息環境過度下降，同時讓通水斷面打開，保障水流順暢，維護居民生命財產安全，被紅樹林過密破壞的底棲生物環境也得以回復。

楊文科表示，未來會向中央爭取經費，計畫定期清理，並已委請海洋大學專業團隊研究，以兼顧清疏與生態，規畫完整計畫，於上月24日向海洋委員會提出600萬元需求，將此地區視為發展重點，結合周邊景點，串聯成竹北市的休憩亮點。