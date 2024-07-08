發展遲緩兒通報激增 桃園推「早療診所」一條龍服務

疫情期間缺乏互動刺激，桃園市近3年早療通報人數持續增加，去年有2865人，今年截至6月底已有1647人。桃園市婦幼局表示，發展遲緩兒聯評醫療院所今年將增至9家，總服務量能從1600人次增加到2500人次，市府也正在規畫全台首創的「早療診所」，地點選在八德，期待最快明年1月上路。

婦幼局統計6歲以下疑似發展遲緩兒童通報人數，2021年為2399人、2022年2602人、2023年2865人，今年截至6月底已有1647人。市府分析原因，除疫情期間兒童外出、互動受限，發展遲緩狀況不易被察覺，家長的早療觀念提升，也讓通報案件有逐年增加趨勢。

家有早療兒的市議員張碩芳表示，自己與不少家長都深感早療資源匱乏，受限專業機構和人手不足，仍有許多發展遲緩兒未完成鑑定，可能因此錯過0至6歲早療黃金期，市府團隊應跨局處並和民間機構合作，提升桃園早療服務量能。

婦幼局長杜慈容指出，為解決塞車加速聯評，桃市發展遲緩兒聯評醫療院所，今年新增台北榮總桃園分院，今年從原有的8家聯評醫院擴展到9家，量能會從1600人次擴展至2500人次。

杜慈容說，市府也正規畫全台首創的「早療診所」，地點選在八德，最快明年初將上路；未來診所將提供前篩門診、聯評門診，並加強社政介接，發現孩子有語言或認知發展遲緩時，就盡早分流，對接相關評估資源與服務，提供早療一條龍的服務。

張碩芳說，對早療診所樂觀其成，但桃園市範圍大，光靠單一診所幫助有限，各醫院聯評中心所需投入的人力經費也高，建議市府同時提供補助，協助桃園其他醫療院所，對早療的孩子們會更有幫助。