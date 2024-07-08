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發展遲緩兒通報激增 桃園推「早療診所」一條龍服務

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市近3年早療通報人數持續增加，近期除有桃市兒童發展通報轉介中心及第二區早期療育發展中心重新開幕，市府也規畫全台首創的「早療診所」，最快明年1月上路。圖／市府提供
桃園市近3年早療通報人數持續增加，近期除有桃市兒童發展通報轉介中心及第二區早期療育發展中心重新開幕，市府也規畫全台首創的「早療診所」，最快明年1月上路。圖／市府提供

疫情期間缺乏互動刺激，桃園市近3年早療通報人數持續增加，去年有2865人，今年截至6月底已有1647人。桃園市婦幼局表示，發展遲緩兒聯評醫療院所今年將增至9家，總服務量能從1600人次增加到2500人次，市府也正在規畫全台首創的「早療診所」，地點選在八德，期待最快明年1月上路。

婦幼局統計6歲以下疑似發展遲緩兒童通報人數，2021年為2399人、2022年2602人、2023年2865人，今年截至6月底已有1647人。市府分析原因，除疫情期間兒童外出、互動受限，發展遲緩狀況不易被察覺，家長的早療觀念提升，也讓通報案件有逐年增加趨勢。

家有早療兒的市議員張碩芳表示，自己與不少家長都深感早療資源匱乏，受限專業機構和人手不足，仍有許多發展遲緩兒未完成鑑定，可能因此錯過0至6歲早療黃金期，市府團隊應跨局處並和民間機構合作，提升桃園早療服務量能。

婦幼局長杜慈容指出，為解決塞車加速聯評，桃市發展遲緩兒聯評醫療院所，今年新增台北榮總桃園分院，今年從原有的8家聯評醫院擴展到9家，量能會從1600人次擴展至2500人次。

杜慈容說，市府也正規畫全台首創的「早療診所」，地點選在八德，最快明年初將上路；未來診所將提供前篩門診、聯評門診，並加強社政介接，發現孩子有語言或認知發展遲緩時，就盡早分流，對接相關評估資源與服務，提供早療一條龍的服務。

張碩芳說，對早療診所樂觀其成，但桃園市範圍大，光靠單一診所幫助有限，各醫院聯評中心所需投入的人力經費也高，建議市府同時提供補助，協助桃園其他醫療院所，對早療的孩子們會更有幫助。

早療診所 桃園 榮總 疫情 發展遲緩兒 語言

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