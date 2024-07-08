苗栗衛生醫療健康園區爭取重啟 鍾東錦拋健檢中心構想

苗栗縣衛生醫療健康園區BOT案招商醫學中心，前年胎死腹中，20.6公頃縣管的國有財產署土地利用有條件放寬，縣長鍾東錦今天爭取重啟，拋出優先設健康檢查中心的構想，希望進而活絡醫療。

後龍鎮台72線、台1線口的苗栗縣衛生醫療健康園區，前身是遠雄健康生活園區，計畫起造趙萬枝紀念醫院，2016年破局，縣府2018年爭取園區土地撥用，BOT案招商5次流標，園區回復農牧用地閒置，鍾東錦爭取再利用。

立委邱鎮軍今天安排立法院社會福利及衛生環境委員會至苗栗考察，衛生福利部長邱泰源率團隊參加，鍾東錦趁機會喊話希望協助促成衛生醫療健康園區重啟，他說，園區的土地產權屬國產署，管理機關縣政府，獲國產署同意，放寬土地利用只要與醫療有關，他認為優先可以設健檢中心。

鍾東錦說，健檢中心伴隨著活絡醫療，縣府有行政資源，可以要求公費健檢一定要在縣內做，且總統賴清德政見，將公費健檢的年齡降大，健檢的餅做大，可以吸引民間投資，且不僅是健檢，長照、醫療等方面都可以投資。

今天考察座談，苗栗縣18鄉鎮市衛生所僅有9名公費醫師，也成了焦點，邱鎮軍認為對偏鄉醫療影響非常大，期待衛福部可以設法留人，尤其是在地年輕人，苗栗縣醫師公會理事長陳晟康建議一般、家醫或內、外科，月薪從目前約11萬元，提高到20萬元，加上不開業獎金，與外面行情相當。

陳晟康指出，最重要是衛生所醫師如果可以安排，反饋回衛生福利部苗栗醫院兼任急診，衛生所醫生不只是奉獻，還能教學相長，吸引留住年輕醫師，幾年下來就可以補足人力。

邱泰源表示會把各種問題帶回去研究，衛福部附屬醫療及社會福利機構管理會執行長林慶豐則回應，衛福部公費生2.0的規畫，公費生優先分發到部立醫院，部立醫院再支援衛生所，特別是重點的內、外、婦、兒，及家醫、一般科，部立醫院的獎金及人事費用相對比較優渥留人。