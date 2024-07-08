趁暑假改善校園環境 竹北公所補助78萬元修繕3國中小

竹北市公所暑期補助校園修繕校舍，第一階段優先補助鳳岡國中、鳳岡國小、豐田國小等三校近78萬元，趁暑假施工，避免開學影響孩子學習。

公所指出，每年編纂國民中小學工程修繕並提高補助預算，為讓西區及舊校區能迎頭趕上，因此列為優先補助對象。以豐田國小為例，考量該校每到雨天，校園穿堂容易濕滑，恐易造成學生行走跌跤，以及廊道上櫃體老舊腐朽也有安全隱憂，因此特予補助修繕。

另外，鳳岡國小南棟校舍側牆斑駁且壁癌叢生，影響學生健康，補助進行抿石子牆施作；而鄰近的鳳岡國中則因屋簷陳舊，不時有剝落情形，直接對學生產生危害，為維護師生安全，核准修繕經費，一併補助實驗室內閒置木櫃拆除工程，還空間於學生。

市長鄭朝方表示，他擔任地方首長非常重視城鄉差距所造成的資源落差，進而加強資源挹注改善，希望學校除工程如期如質的完成外，盡力安排在暑期完成，避免影響到孩子受教權益。