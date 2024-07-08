竹市府推舊城商圈再造復興計畫 輔導業者轉型

新竹市政府今天表示，透過推動舊城商圈再造復興計畫，協助產業創新輔導業者轉型、及助老店翻修等，為舊城區帶來人潮與商機，今年將延續此計畫，盼再現地方風華。

新竹市政府今天提供新聞資料指出，舊城商圈是竹市重要歷史文化地區，隨時間推移及社會環境發展影響，商圈逐漸移轉，為鼓勵青年創業，市府推動舊城商圈再造復興計畫，透過顧問輔導團隊，協助青年於舊城商圈創業開店，並推動商圈店家轉型。

產發處長許智堡告訴中央社記者，去年輔導計畫店家有「新興農藥種子行」「鴻安堂」「餅不甜可麗露專賣」「名將運動登山用品」「赫赫珠寶」及「享來點」等店家，以顧問團隊協助店家進行市場及產品分析、優化服務流程。

許智堡指出，為打造地方特色，也協助店家融入創新思維，將地方文化轉化為地方特色商品，如有甜點業者透過可麗露與廟宇門釘外形相似性，打造聯名商品，展現地方文化樣貌。

許智堡說，除提升軟實力外，在硬體部分也協助業者進行老店翻修，包含百年老店「新興農藥種子行」重新規劃店面動線及商品陳列擺設，以木作物件、壁面裝修及招牌設計等布置，營造舊城區獨特氛圍，成為商圈新亮點。

市府表示，今年推「113年舊城商圈再造復興計畫」徵選申請案即日起受理至7月31日止，預計徵選15間店家參與再造行列，計畫說明會於7月11日下午2時在新竹關帝廟2樓忠義圖書館舉辦。