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衛福部允諾協助 苗栗醫院兩大醫療大樓可望年底招標

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
立法院社會福利及衛生環境委員會立委邱鎮軍（右四）等人，今天考察衛生福利部苗栗醫院，衛生福利部長邱泰源（左四）允諾協助苗醫兩大工程。記者范榮達／攝影
立法院社會福利及衛生環境委員會立委邱鎮軍（右四）等人，今天考察衛生福利部苗栗醫院，衛生福利部長邱泰源（左四）允諾協助苗醫兩大工程。記者范榮達／攝影

衛生福利部苗栗醫院急重症醫療大樓、放射腫瘤中心工程案，打造急重症、腫瘤疾病一條龍服務，但工程一再流標，衛福部今天允諾提高單價，目標希望今年底招標，早日完成守護鄉親健康。

立法院社會福利及衛生環境委員會立委邱鎮軍等人，今天考察苗栗、大千、為恭紀念醫院，及苗栗社區安養中心，衛福部長邱泰源、衛福部附屬醫療及社會福利機構管理會執行長林慶豐，及苗栗縣長鍾東錦等人都到場。

備受注目的苗醫兩大醫療工程案，部苗醫院長徐國芳說，急重症大樓規畫地下1層、地上7層，急救室、手術室、急性一般病床等，提供急重症即時診斷及治療；放射腫瘤中心規畫地下2層、地上2層，提供手術、化療、放射治療一條龍服務。

不過，大環境影響，急重症大樓工程總經費12億多元，流標3次，放射腫瘤中心工程總經費約3億元，流標14次，院方今年5月30日流標檢討會議，檢討施工動線及預算。

邱泰源允諾在國家層面全力支持，讓大苗栗地區人民的健康得到完整的照顧，林慶豐更具體回應，指出過去2年來，因缺料、缺工，工程單價從23.5萬元，調整至25萬元、28萬元，未來規畫30萬元，放射腫瘤中心工程增加約4300萬元，急重症大樓增加2億元，會優先應用醫療作業基金支應，希望招商順利，今年底就促成。

手術 腫瘤 衛福部

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