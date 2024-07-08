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桃園青埔假日免費接駁恁你玩 217環線15日起假日增班

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園217青埔環線7月15日起調整部分停靠站點，假日增班至20班次。圖／交通局提供
桃園217青埔環線7月15日起調整部分停靠站點，假日增班至20班次。圖／交通局提供

桃園市政府因應中壢青埔通勤人口增加，今年推動試辦亞通客運行駛217青埔環線免費接駁公車新路線，方便青埔居民通勤、通學及遊客便利，桃園捷運公司今天上午表示，因應青埔假日觀光人潮增加，217青埔環線自本月15日起調整部分停靠站點，及增加假日服務班次至20班次，讓青埔旅遊交通接駁更便利。

桃園捷運公司表示，為讓青埔假日觀光旅遊人潮增加交通服務能量，217青埔環線將自本月15日起，假日班次將由現行16班次、增加至20班次，上午和下午各增加2班次共增加4班次，並調整假日時刻表，平日該線時刻表未調整，維持每天32班次不變，增加假日旅客接駁，也確保平日通勤接駁服務品質不打折。

為更好服務青埔通勤、通學族，217青埔環線同步將調整行駛路線，新增停靠大成路二段的「大園國際高中」站點，取消右環線停靠青園國小校門口斜對面的「青園國小」站點，左環線仍保留「青園國小」門口站點停靠，另考量青埔五街、六街站點密集，左環線取消「廣天寺」站點，右環、左環線均取消「青埔五街」站點，同時維持現有車程時間，方便民眾搭乘。

桃園217青埔環線7月15日起調整部分停靠站點，假日增班至20班次。圖／桃園捷運提供
桃園217青埔環線7月15日起調整部分停靠站點，假日增班至20班次。圖／桃園捷運提供
桃園217青埔環線7月15日起調整部分停靠站點，假日增班至20班次。圖／桃園捷運提供
桃園217青埔環線7月15日起調整部分停靠站點，假日增班至20班次。圖／桃園捷運提供

捷運 桃園 青埔

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