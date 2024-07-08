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校園停車棚採石棉瓦危害健康 水源國小獲270萬整修

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市水源國小食農創客教室屋頂破舊防水不佳，導致室內設備保存與學生學習環境受影響。圖／新竹市政府提供
新竹市水源國小食農創客教室屋頂破舊防水不佳，導致室內設備保存與學生學習環境受影響。圖／新竹市政府提供

新竹市水源國小食農創客教室屋頂破舊防水不佳，導致室內設備保存與學生學習環境受影響；此外，學校汽機車停車棚殘破不堪及使用石棉瓦材質，存在安全隱患等問題都急需改善。新竹市政府以市款全額補助270萬元，協助學校食農創客教室屋頂及停車棚整修改建，提供師生安全、舒適、優質的校園環境。

新竹市長高虹安指出，水源國小創校至今47年，食農創客教室屋頂長期以來存在浪板鏽蝕嚴重、設置未收邊等問題，導致防水效果差，不僅影響學生學習環境，也對教室內設備的保存及使用造成困擾。

此外，學校停車棚空間，則是自興建以來已超過40年，年久失修的外觀不僅殘破不堪，特別是其舊有屋頂為石棉瓦建材，吸入後恐造成健康危害。教師機車停車頂棚，也因年久失修，樑柱與鐵皮屋頂皆鏽蝕嚴重，急需更新改善。

高虹安說，為維護水源國小師生安全，市府將全額核定補助270萬元，期望能盡速辦理，讓校方能利用暑假的時間，盡速進行食農創客教室屋頂、學校停車棚空間、機車停車頂棚的改善，排除校園潛在危害因子，在新學期時還給親師生一個安全舒適的優質學習環境。

水源國小校長陳桂里表示，學校將藉由改善工程移除食農創客教室老舊浪板並進行徹底整修，確保屋頂結構的穩定性和防水效果，為學生提供更安全優質的學習空間，同時拆除汽機車棚的老舊危險建材，重新建設更加安全美觀的停車空間，提升校園的整體環境品質。

教育處代理處長張品珊表示，這次對水源國小的補助不僅是對該校園環境的改善，更是市府對教育政策「新竹好學」的具體實踐。她強調，教育是城市發展的基石，市府將持續關注各校的需求，透過合理的資源配置，優先改善急需整修的校舍設施，為學子創造優質的學習環境。

新竹市水源國小停車棚空間，年久失修的外觀不僅殘破不堪，特別是其舊有屋頂為石棉瓦建材，吸入後恐造成健康危害。圖／新竹市政府提供
新竹市水源國小停車棚空間，年久失修的外觀不僅殘破不堪，特別是其舊有屋頂為石棉瓦建材，吸入後恐造成健康危害。圖／新竹市政府提供
新竹市政府以市款全額補助270萬元，協助學校食農創客教室屋頂及停車棚整修改建，提供師生安全、舒適、優質的校園環境。圖／新竹市政府提供
新竹市政府以市款全額補助270萬元，協助學校食農創客教室屋頂及停車棚整修改建，提供師生安全、舒適、優質的校園環境。圖／新竹市政府提供

教室 食農

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