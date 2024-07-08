傻傻分不清？銅鑼鄉中平村很特別 公家也誤認在公館鄉

苗栗縣銅鑼鄉10個村，中平村唯一在後龍溪右岸，並毗鄰公館鄉中義村，外地人常常弄混，銅鑼鄉民代表徐裕逢最近接連接到2張公文，把中平村誤為公館鄉，甚至連銅鑼鄉公所也弄錯，直呼「中平村真的很特別！」

農業部農田水利署苗栗管理處6月28日函文徐裕逢，回復徐於銅鑼鄉民代表會定期會，所提中平村4鄰道路邊溝改善工程案，內容卻誤為「公館鄉」民代表會、「公館鄉」中平村，未料，7月3日銅鑼鄉公所根據農水署苗栗管理處的公文，函文徐裕逢，還是「公館鄉」中平村。

徐裕逢指出，中平村和銅鑼一溪之隔，主要生活圈在公館鄉，國中學區在公館國中、鶴岡國中，並非在銅鑼文林國中，台灣電力公、中華電信、台灣中油天然氣，皆和公館鄉、苗栗市同一個營運服務處，農田水利也屬公館工作站，而銅鑼天然氣是裕苗天然氣負責，中華電信自動電話中平村是22或23開頭，銅鑼卻是98開頭，唯一和銅鑼一樣的只有自來水供水。

「中平村真的很特別！」徐裕逢說，後龍溪改道，地理位置的關係，外地人有時會把中平村誤為公館鄉就算了，但連公家單位的農水署苗栗管理處，甚至銅鑼鄉公所也搞錯，讓他錯愕無言。

根據文化部國家文化記憶庫2.0平台記載，公館耆老陳開北回憶，過去銅鑼芎蕉灣、中心埔、七十份、老雞隆、盛隆、新雞籠，與公館石圍牆屬於興隆庄，而有「芎中七十興隆」6庄的說法，1910年「上夜水打人字駁，下夜水打七十份」，山洪沖毀公館鄉河頭福基村的「人字駁」堤防。