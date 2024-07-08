環保檢舉獎金 苗栗再提高比率

亂丟菸蒂影響市容整潔，向來是環境類檢舉案的最大宗，環境部6月宣布鼓勵縣市政府提高檢舉獎金，苗栗縣2021年才將以行政罰鍰為依據的檢舉獎金比率從50%大降為10%，配合環境部政策決定再提高比率，可能增至20%；十多年來未發檢舉獎金的新竹市也決定重啟發放，比率未定，桃園市與新竹縣檢舉獎金維持10%、15%不變。

各縣市針對民眾檢舉違反廢棄物清理法的環保案件，從行政罰鍰提撥檢舉獎金規定不一。苗栗縣過去提供50%比率高額獎金，檢舉專業戶應運而生，2020年有3人領到破百萬元獎金，檢舉件數合計破萬件，最強者1年就檢舉4082件，稅後實領195.9萬元。

環保檢舉案中，亂丟菸蒂違規是「大宗裡的大宗」，有檢舉人透露創造績效的方式，就是一看到有人抽菸就鎖定跟隨，一旦拍到對方丟菸蒂後騎機車或開車離去，檢舉成案的機會大幅增加。但也因此環保檢舉案幾乎都是拍丟菸蒂違規，引發議論和怨言。

苗栗縣環保局2021年11月參考其他縣市作法將獎金調降為10%，每案檢舉獎金稅後從480元跌為96元。原本2021年總計高達3萬9000多件檢舉案，調降獎金為10%後，件數大縮水，今年1至6月接獲的各類檢舉案總數僅252件，不過其中逾9成還是丟菸蒂。

桃園市環保局今年1至6月環保檢舉2298件，其中亂丟菸蒂檢舉1048件，占比46%。新竹縣今年截至6月檢舉亂丟菸蒂也有848件，占全部檢舉案2277件的37.2%，新竹市長年沒有發放檢舉獎金，去年環保檢舉283件並不多，但高達57%為檢舉亂丟菸蒂。

現在人手一機，民眾檢舉亂丟菸蒂越來越方便，桃園市、新竹市近年也創新導入科技執法，隨手丟菸蒂「電眼」無所遁形，行為人至少得挨罰1200元。

不過，若亂丟菸蒂者並非車主本人恐有爭議，苗栗縣環保局說明，丟菸蒂檢舉案駕駛人與車主若明顯性別不符，是否仍要開罰？各縣市曾為此研議，中央法規解釋「不宜開罰」，必須查清是否為行為人，車主有說明與實際駕駛人關係的義務，未來將強化處理。