竹北市場6月起多人中暑送醫！他臉色發紫差點送命 攤商盼裝空調降溫

各地持續高溫炎熱，新竹縣竹北市場6月以來不少攤商和購物民眾因太熱身體不適，到了7月更傳出多起中暑意外。竹北市場攤集區理事長陳慧心指出，近幾天攤商還沒開張就已經全身汗濕，不僅非常不舒服，且已有多人因中暑被送醫，自己丈夫就差點中暑送命，盼相關單位設法協助改善。竹北市公所表示，已安裝通風扇。

陳慧心指出，竹北市場有54年歷史，設備老舊，沒有冷氣，市場裡擠了近150攤，尤其假日生意好，大家人擠人，6月以來不少攤商和購物民眾因太熱身體不適，今年7月更是有多人中暑送醫。

陳慧心表示，6月20日上午她丈夫在竹北市場準備粽子食材，卻因為天氣炎熱中暑，突然喘不過氣，臉色發紫，幸好其他攤商幫忙，送醫後撿回一命；當天也有1名孕婦逛市場時因天氣太悶熱身體不適。類似的狀況自6月以來發生多起，救護車頻繁進出市場，讓攤商們膽戰心驚。

陳慧心指出，希望主管機關協助改善整體環境，比照仁義市場裝設空調、冷氣，直接解決夏季高溫問題，同時放寬攤位空間，調整屋頂設計，長年油汙淤積的舊式排水溝也一併改善。

竹北市公所表示，關於攤商反映太悶熱，為避免夏季炎熱問題，已於去年底在市場各入口安裝通風扇，並更新老舊大型排風扇，以改善相關問題。至於竹北市場攤集區，因該區域非屬一般室內密閉空間，將評估其他改善措施。有關水溝淤積問題，近期規畫施作截油槽，將可阻絕攤商油汙進入排水溝，大幅改善市場水溝淤積問題。