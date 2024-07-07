快訊

蔡康永曝曾錄「康熙」氣到翻臉走人 嘆「騙人也不敬業」

國家級警報響！大雷雨轟炸 5縣市「山區暴雨」

鄭文燦上任1個月就請辭！回顧海基會董座任內作為 積極推兩岸恢復交流

竹北市場6月起多人中暑送醫！他臉色發紫差點送命 攤商盼裝空調降溫

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣竹北市場6月以來不少攤商和購物民眾因太熱身體不適，到了7月更傳出多起中暑意外。圖／陳慧心提供
新竹縣竹北市場6月以來不少攤商和購物民眾因太熱身體不適，到了7月更傳出多起中暑意外。圖／陳慧心提供

各地持續高溫炎熱，新竹縣竹北市場6月以來不少攤商和購物民眾因太熱身體不適，到了7月更傳出多起中暑意外。竹北市場攤集區理事長陳慧心指出，近幾天攤商還沒開張就已經全身汗濕，不僅非常不舒服，且已有多人因中暑被送醫，自己丈夫就差點中暑送命，盼相關單位設法協助改善。竹北市公所表示，已安裝通風扇。

陳慧心指出，竹北市場有54年歷史，設備老舊，沒有冷氣，市場裡擠了近150攤，尤其假日生意好，大家人擠人，6月以來不少攤商和購物民眾因太熱身體不適，今年7月更是有多人中暑送醫。

陳慧心表示，6月20日上午她丈夫在竹北市場準備粽子食材，卻因為天氣炎熱中暑，突然喘不過氣，臉色發紫，幸好其他攤商幫忙，送醫後撿回一命；當天也有1名孕婦逛市場時因天氣太悶熱身體不適。類似的狀況自6月以來發生多起，救護車頻繁進出市場，讓攤商們膽戰心驚。

陳慧心指出，希望主管機關協助改善整體環境，比照仁義市場裝設空調、冷氣，直接解決夏季高溫問題，同時放寬攤位空間，調整屋頂設計，長年油汙淤積的舊式排水溝也一併改善。

竹北市公所表示，關於攤商反映太悶熱，為避免夏季炎熱問題，已於去年底在市場各入口安裝通風扇，並更新老舊大型排風扇，以改善相關問題。至於竹北市場攤集區，因該區域非屬一般室內密閉空間，將評估其他改善措施。有關水溝淤積問題，近期規畫施作截油槽，將可阻絕攤商油汙進入排水溝，大幅改善市場水溝淤積問題。

不過陳慧心說，裝設風扇仍無法解決過熱問題，「因為風吹出來都是熱的」，像她的攤位裝了4支電風扇，但依舊每天都還沒開門做生意，就已全身汗濕，且她從小就跟著媽媽在市場做生意，從來沒有看過加裝水霧降溫設施，許多攤商從清晨甚至凌晨持續工作到中午，收攤後都因中暑身體不適，要去刮痧或是看醫師，希望從根本解決問題。

新竹縣竹北市場6月以來不少攤商和購物民眾因太熱身體不適，到了7月更傳出多起中暑意外。圖／陳慧心提供
新竹縣竹北市場6月以來不少攤商和購物民眾因太熱身體不適，到了7月更傳出多起中暑意外。圖／陳慧心提供

中暑 傳統市場 攤商 新竹

延伸閱讀

避免「禍從扇出」！隨身風扇遇一情況建議快停用

日本三重飆攝氏39.7度高溫 東京55人疑中暑送醫

全校3成5A生！竹北這所公立國中為何殺出重圍？

台南老屋翻新…男5樓中暑全身盜汗、雙腿抽筋 消防員花1小時吊掛送醫

相關新聞

竹北市場6月起多人中暑！ 男臉色發紫送醫 攤商盼裝空調降溫

各地持續高溫炎熱，新竹縣竹北市場6月以來不少攤商和購物民眾因太熱身體不適，到了7月更傳出多起中暑意外。竹北市場攤集區理事...

7鄉鎮路面損壞老舊 新竹縣爭取國土署3500萬經費改善

新竹縣新埔鎮中正路老街周邊的三街六巷，是新埔重要的生活圈及商業活動熱點，但車輛進出頻繁使得多處路面損壞，且5年以上沒有辦...

不只有大湖草莓 苗栗搶先布局後龍藍莓

台灣一年進口近3000公噸藍莓，苗栗縣政府看中有新鮮的時間優勢，將檢討列入地方特色作物搶先布局，結合智慧農業示範推廣，希...

補助上路1年 高虹安：還沒空凍卵

新竹市凍卵補助上路一年多，市府昨在馬偕兒童醫院舉辦政策分享會，新竹市長高虹安親自出席，鼓勵更多女性利用補助機會為自己增加...

其人其事／陳義成投入漁會42年 桃園竹圍漁港重生推手

桃園區漁會總幹事陳義成7月16日將榮退，回首漁會42年職涯，從基層課員當上總幹事，剛開始漁會連總幹事只有5人，一路走來篳...

廣角鏡／通霄沙雕節 超級英雄來了

炎炎夏日，苗栗縣通霄沙雕藝術節昨天開幕，展期長達65天，通霄海水浴場海灘展出15件大型作品，有地方特色的「客家萌獅」、「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。