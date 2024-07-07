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等2小時…新竹風城藝術節突開放搶位挨批 市府將減少保留席

中央社／ 新竹市7日電
新竹市「2024風城藝術節」6日起在孔廟廣場登場，未來接連5個週末將有多個表演團體接力演出。圖為如果兒童劇團帶來「明星兔運動會」表演。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 113年7月7日 中央通訊社
新竹市「2024風城藝術節」6日起在孔廟廣場登場，未來接連5個週末將有多個表演團體接力演出。圖為如果兒童劇團帶來「明星兔運動會」表演。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 113年7月7日 中央通訊社

新竹市風城藝術節昨晚登場，有民眾抱怨，活動開演前突然將預留席開放「搶位」，讓提早到場等待的民眾無法坐前面。對此，竹市文化局說，未來幾場活動將調整，減少保留席。

新竹市年度藝文活動「2024風城藝術節」昨晚在新竹孔廟廣場登場，由如果兒童劇團開演「明星兔運動會」開始，未來接連5個週末將有台灣特技團、唐美雲歌仔戲團、紙風車劇團、優人神鼓和明華園戲劇總團等表演團體接力演出。

有民眾在臉書（Facebook）發文抱怨，昨晚活動現場的觀眾席前方有用紅龍區隔出保留席，原想說是要給需要的人或貴賓坐，結果活動開演前工作人員突然開放「搶位」，根本把乖乖等開演的民眾當成裝飾品，她等了2個小時，前幾排位子就被人衝刺搶滿，令人傻眼。

發文一出引發熱議，有人留言憂心開放搶位恐會造成推擠、踩踏，也有人建議活動單位應事先規劃觀賞動線，讓參與民眾都能有好的觀賞品質。

對此，新竹市文化局透過文字表示，昨晚風城藝術節演出前開放座位，是希望讓民眾可更近距離欣賞演出，未來5場系列活動將調整區位規劃，減少保留席次。

民進黨新竹市議員劉崇顯向中央社記者表示，「仲夏藝文季」是新竹市行之有年的夏季藝文活動，新竹市長高虹安上任後為了要將前市府「去識別化」改名為風城藝術節，不僅抹滅長年累積的品牌價值，在執行活動的細節處理也不如以往。

文化局 藝術節

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