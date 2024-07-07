西山垃圾場大火 苗栗市長道歉 盼早日活化改善

苗栗市西山舊垃圾掩埋場隔了7個多月，今天2度大火，市長余文忠向市民道歉，認為早期垃圾場沒有做好分類、汙水等設施，希望環境部環境管理署正視，補助早日啟動活化改善計畫。

西山舊垃圾掩埋場廢家具暫置區，今天凌晨4點多起火，大批警義消，及空勤總隊直升機支援，陸、空夾擊全力灌救中，余文忠到現場，感謝消防人員冒著烈日救火的辛苦，也對下風處新川里、文山里、文聖里、福麗里一帶居民抱歉，大火影響空氣品質，可能會聞到異味。

余文忠說，今天垃圾場大火，疑因連日來天氣高溫，以致堆置垃圾產生沼氣，加上廢家具暫置區下方垃圾堆，早期未完全落實垃圾分類，像是廢電池在高溫環境可能引發自燃。

他指出，西山垃圾場1970年代啟用，已經趨近飽和，歷史共業難以覆土，火災風險相對較高，也憂民已久，去年11月20日大火才燒了5天，他還印象深刻，今年7月2日立委邱鎮軍還邀請環境管理署官員會勘活化改善計畫，未料，不到1個星期又發生大火，希望環境管理署正視，核定補助啟動活化改善。