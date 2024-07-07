7鄉鎮路面損壞老舊 新竹縣爭取國土署3500萬經費改善

新竹縣新埔鎮中正路老街周邊的三街六巷，是新埔重要的生活圈及商業活動熱點，但車輛進出頻繁使得多處路面損壞，且5年以上沒有辦理鋪面更新，其中中正路311巷路面更是破損嚴重，加上路中央容易積水，人車打滑事故頻傳。立法委員徐欣瑩協助新竹縣向國土管理署爭取3500萬元經費，預計改善新埔等7鄉鎮道路品質，預計於今年底前完工。

徐欣瑩指出，國土署已在6月21日核定，2024年度新竹縣共有7案獲得「均衡城鄉村里道路改善計畫」補助，分別是新埔鎮、關西鎮、湖口鄉、芎林鄉、北埔鄉、五峰鄉及寶山鄉，每案500萬，總經費3500萬元。

徐欣瑩表示，「均衡城鄉村里道路改善計畫」，是國土署主管，內容為直轄市、縣都市計畫區內寬度6公尺以下既有道路的環境改善，預計優先改善緊急、危險或損壞嚴重的道路，於今年底前完工。

徐欣瑩指出，新竹縣獲得核定的計畫中，新埔鎮的部分是鎮公所提出5年以上沒有辦理鋪面更新的巷道，由於當地里長林陳双美多次陳情，她也到現場會勘，發現新埔鎮中正路311巷路面破損嚴重，加上路中央容易積水，人車打滑事故頻傳，為了人車安全，勢必要進行道路的改善工程，林陳双美也很高興經費終於有了著落。

此外，湖口鄉近年來人口成長快速，居民密度增高，徐欣瑩指出，鄉公所就提出8處、前次舖築時間超過10年以上的主要生活道路進行改善。至於關西鎮公所，也提出約4.05公里、養護年限超過8年的未改善的巷弄道路。完工後將改善道路品質，延長道路使用壽命，提供民眾良好安全的交通環境。