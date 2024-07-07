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中市E學堂讓暑旅變有趣 手機拍照、英語通關7月9日報名

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市立圖書館推出「E學堂」，40堂免費課程，今年以雙語、資訊為雙主題，明天起受理報名。圖／文化局提供
台中市立圖書館推出「E學堂」，40堂免費課程，今年以雙語、資訊為雙主題，明天起受理報名。圖／文化局提供

台中市立圖書館暑期「E學堂」從7月19日到10月4日開四大類40堂免費課程將，明天中午12點開放報名，推出實用英語及資訊科技雙主題課程，包含「IG限動變美照」「機場出入境不卡關」「搞定旅遊住宿」等實用課程。

台中市立圖書館表示，圖書館E學堂課程每次推出，報名秒殺。今年課程尤其實用，輕鬆對付暑期出國旅遊

雙語線上課程安排社交話題、聰明購物、餐廳美食、圖書館尋寶主題，旅遊類如「機場出入境溝通超好用」「搞定旅遊住宿很簡單」，無論出國旅遊或遇到需要幫助的外國旅客，都能派上用場。導覽類課程如「導覽台中好食饗宴」、「餐廳美食Easy點」。

線上資訊課程，「新視學」透過手機，運用軟體及攝影技巧；「新智學」滿足想早點學、多學一些AI工具的民眾，了解人工智慧，學習操作數位工具，快速產出表現個人風格、獨具特色又好用的圖文作品。

線上課程自7月19日至10月4日，每堂課約2小時，上課時間集中在周三、周五，3堂資訊課在周四。市立圖書館呼籲確定可上課再報名，明天起報名：https://gov.tw/NgY

出國旅遊 圖書館 餐廳

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