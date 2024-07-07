視覺壓力車屢開上人行道 議員籲撤龍山東路圓環防撞桿

新竹市關埔國小周邊的龍山東路，過去上下學時段易成為交通衝突點，居民長期以來希望能夠進行交通改善工程，市府5月於路底設置圓環，但市議員張祖琰指出，圓環開放後原本車行順暢，但市府後來加裝防撞桿，造成駕駛視覺壓力，反而容易開上人行道，建議撤除；市府表示，設防撞軟桿是為避免違規車輛跨越造成事故，後續將持續觀察、調整。

龍山東路與長春街為T字型路口，鄰近關埔國小、光武國中、幼兒園及補習班等，平時接送車流量龐大，導致該路口常發生交通事故。去年市府舉辦長春公園施工說明會時，居民關心龍山東路口交通問題，希望在道路重鋪時同步改善路口交通動線，市府提出圓環設計及標線導引，透過圓環使車輛減速、看見行人，並於今年5月18日開放。

不過張祖琰指出，新的圓環開放後，一開始有些人不習慣，不過在熟悉後車行順暢，大家都按照標線行駛，然而月底該圓環突然冒出防撞軟桿，1天內就有車子開上人行道，最後都得叫拖吊車來處理，引發居民熱議。

張祖琰表示，原本沒有防撞桿時，駕駛都能遵循標線行駛圓環通行順暢，但裝設防撞桿之後，反而造成駕駛視覺壓力，沒多久就有駕駛開上人行道，建議應盡速拆除防撞桿。另外，張祖琰也提到，靠近圓環處人行道路緣突出造成危險，應強化反光標示。

新竹市交通處說明，自龍山東路圓環開放後，多數車輛均能依照標線行駛，副市長邱臣遠也視察車流運作情形，現場指示城銷處修正轉角植栽穴的路緣石，讓社區車輛離場動線更加順暢，為避免違規車輛跨越圓環而發生交通事故，也指示交通處增設防撞軟桿阻隔，並將防撞軟桿退縮50公分設置，以利轉彎半徑較大的車輛行駛。

交通處補充，7月2日也邀請交通改善小組委員參與討論，觀看圓環改善前後的影像紀錄，並親自到現場視察該圓環，委員均表示圓環可以整頓車流、降低車速，大幅度提升人、車安全，也指出歐美等國家於社區道路或囊底路皆會透過圓環設計來達到社區交通安全與交通寧靜區目的，委員也建議市府持續觀察民眾使用情形，再滾動式微調即可。