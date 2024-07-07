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不只有大湖草莓 苗栗搶先布局後龍藍莓

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府看中台灣藍莓的商機，將檢討列入地方特色作物搶先布局，結合智慧農業示範推廣。圖／彭彥豪、李虹萱提供
苗栗縣政府看中台灣藍莓的商機，將檢討列入地方特色作物搶先布局，結合智慧農業示範推廣。圖／彭彥豪、李虹萱提供

台灣一年進口近3000公噸藍莓，苗栗縣政府看中有新鮮的時間優勢，將檢討列入地方特色作物搶先布局，結合智慧農業示範推廣，希望繼大湖草莓後，再成功打出後龍藍莓。

藍莓是高經濟作物，台灣大量仰賴進口，苗栗縣目前有5、6名青農、7公頃多投入生產，已有初步雛形，縣長鍾東錦視察，也看中商機及先機，希望不僅只有大湖草莓，還有後龍藍莓，縣府與中央合作，結合AI技術，建構國產藍莓智慧生產基地，為青農打造舞台。

後龍藍莓先驅者7年級彭彥豪、李虹萱夫婦2021年開始種植，李虹萱說，後龍靠海，冬季東北季風風大嚴寒，不利作物栽培，但藍莓冬季處於休眠期，且需要累積一定的低溫才會開花結果，適合藍莓栽培，後龍環境劣勢成為栽培藍莓的優勢。

彭彥豪、李虹萱去年、今年分別提出「海線一點藍」計畫案，及海線小鎮培力計畫，獲農業部農村發展及水土保持署青年回鄉行動獎勵計畫，及國家發展委員會地方創生青年培力工作站支持，建立青年返鄉或移居的創生支持系統並結合藍莓產業。

李虹萱說，目前國產台灣藍莓供不應求，台灣藍莓主打用友善無毒方式種植，新鮮採收完快速送到消費者成了優勢，與進口藍莓可能的農藥殘留超標，及進口運送時間長，作為主要區隔。

縣府農業處指出，縣府將檢討，藍莓列入地方特色作物輔導推廣，結合企業打造智慧溫室，減少前期設備投資，及藍莓種植2至3年才會有收入的成本，縣府及農會協助行銷，提升青農的意願，創造後龍藍莓產業規模。

苗栗縣政府看中台灣藍莓的商機，將檢討列入地方特色作物搶先布局，結合智慧農業示範推廣。圖／彭彥豪、李虹萱提供
苗栗縣政府看中台灣藍莓的商機，將檢討列入地方特色作物搶先布局，結合智慧農業示範推廣。圖／彭彥豪、李虹萱提供
苗栗縣政府看中台灣藍莓的商機，將檢討列入地方特色作物搶先布局，結合智慧農業示範推廣。圖／彭彥豪、李虹萱提供
苗栗縣政府看中台灣藍莓的商機，將檢討列入地方特色作物搶先布局，結合智慧農業示範推廣。圖／彭彥豪、李虹萱提供

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