其人其事／陳義成投入漁會42年 桃園竹圍漁港重生推手

桃園區漁會總幹事陳義成7月16日將榮退，回首漁會42年職涯，從基層課員當上總幹事，剛開始漁會連總幹事只有5人，一路走來篳路藍縷，他和團隊打造全國第1個直銷中心，還讓竹圍漁港成為最受歡迎的觀光漁市集，締造傲人績效。

陳義成出生於大園區竹圍里，現在是全國規模最大的航空城區段徵收所在地，60多年前是鄉下漁村；他小時候家裡有艘漁船，經常和祖父清晨到漁港等待船返港，對海洋及漁業有特殊情感。

他就讀基隆海事學校，畢業後跑船。後來到漁會從基層課員做起。前總統李登輝擔任省主席時，規畫爭取全省第1個漁民住宅，促使竹圍漁港從偏僻漁村，因有住宅區凝聚人氣。

陳義成說，竹圍漁港有過盛景，後來日漸蕭條，他在當時的總幹事陳世章支持下，按農產品交易市場法規範，農漁民可直接投入零售，規畫全省第1個正式的漁產品直銷中心；當時成立直銷中心，走在法規前面，也沒有補助法源，全靠當時理事長、總幹事支持，才有今日盛況。

2001年原任總幹事屆退，他獲全體理事支持接棒總幹事至今，上任不久就爭取到中油海上卸油浮筒的補償金3億元，受到各漁會矚目。

陳義成說，中油海上卸油浮筒影響漁撈作業，他到立法院陳情6次，還寄回國民黨證退黨，當時總統馬英九還找他了解，才完成不可能的任務。

陳義成曾跪求漁業署長，興建完成漁會大樓及旋轉餐廳，今年屆退前，爭取興建新的直銷中心，已開始施工，算是送給漁民和自己的「畢業禮物」。