補助上路1年 高虹安：還沒空凍卵

新竹市凍卵補助上路一年多，市府昨在馬偕兒童醫院舉辦政策分享會，新竹市長高虹安親自出席，鼓勵更多女性利用補助機會為自己增加生產機會。不過高也坦言工作太忙還沒完成凍卵，但已完成卵巢功能與生育力檢測，會找時間跑完療程。

新竹市衛生局去年3月宣布試辦「祝你好孕」凍卵補助計畫後，高虹安即表示會率先體驗政策，她自己本身已39歲，是臨近可凍卵年齡限制的末班車，她也希望以身作則，鼓勵女性朋友參與全國首推的凍卵補助。

新竹市政府昨在馬偕兒童醫院舉辦政策分享會，專家學者分享凍卵好處，並探討女性在凍卵過程，如何安排、調適身心變化，高虹安更是全程聆聽到結束。

不過，高虹安坦言，自己因為工作繁忙，其實還沒有跑完凍卵流程，因為凍卵要多次在經期前後取卵，她這一年多忙於新竹市政，目前流程只走到完成AMH檢測卵巢功能與生育力，但為了凍卵會盡快跑完流程，鼓勵更多女性參與。

高虹安提到，新竹有許多職業女性在職場打拚，竹科女性圍繞的話題都是凍卵，她上任後即規畫凍卵補助政策，讓新竹市成為全國率先推動凍卵補助的城市。

新竹市衛生局指出，新竹市凍卵補助政策已實施一年多，為希望延遲生育的女性提供解決方案，使女性能靈活規畫生活和事業，並保留生育的選擇權，呼籲女性為未來做好周全準備，可有效地保留健康的生育能力，還能提高未來懷孕成功機率。