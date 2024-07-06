動漫迷注意！公仔結合手作體驗還有機會換9000元公仔

桃園青年局青年文創基地「桃藝工坊」今年4月開幕以來廣受讚譽，暑假期間更帶來讓人期待的動漫主題「不只是玩具」手作體驗課程，邀請所有動漫迷一起體驗，更推出「藝番賞」集點抽獎活動，至8月31日止，館內消費滿500元即可獲得1點，集滿6點則可獲得精美公仔模型。

桃藝工坊為青年職人提供市場驗證的絕佳場域，除提供市場驗證、創業協助、商業媒合等輔導外，基地內還設有專屬的課程空間，為職人提供免費場地開設課程，也讓愛好手作及文創商品的民眾能在此親手創作。

本次「不只是玩具」動漫手作課程，邀請進駐品牌「Rix魔想空間」以知名動漫為主題，結合模型特效招式與地台設計創作，將市售的正版盒玩公仔改造成為充滿創意的藝術作品。

而「一公分手作」與「美好生活的療癒日常」則是將動漫中的美食製成指頭大小的擬真微縮模型，讓食物從餐桌到指尖，開啟食物模型和動漫手作新的想像空間。

桃藝工坊也推出「藝番賞」集點抽獎活動，至8月31止，館內消費滿額500元即可獲得1點，集滿6點則可獲得精美公仔模型，最大獎價值高達9000元。

青年局長侯佳齡表示，本次青年局桃藝工坊與文化局中原文創園區動漫大展連動，以動漫為主題開設一系列手作課程，包含大小朋友喜歡的寶可夢、動漫內的美味微縮食品蛋包飯等，讓一般民眾都可以來現場體驗動漫與手作的魅力。