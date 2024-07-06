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熱上加熱...中壢中興巷大樓停車場排氣口鄰近民宅 交通局協調修改

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市中壢中興巷公辦都更案位在中壢康樂路及中榮路交叉口、中壢國小旁，不過先前地下停車場排氣口距離原有民宅近，熱氣影響居民生活，當地里長憂心中壢國小興建中的地下停車場也有相同狀況。記者翁唯真／攝影
桃園市中壢中興巷公辦都更案位在中壢康樂路及中榮路交叉口、中壢國小旁，不過先前地下停車場排氣口距離原有民宅近，熱氣影響居民生活，當地里長憂心中壢國小興建中的地下停車場也有相同狀況。記者翁唯真／攝影

桃園市中壢中興巷公辦都更案位在中壢康樂路及中榮路交叉口、中壢國小旁，不過先前地下停車場排氣口距離原有民宅近，熱氣影響居民生活，當地里長憂心中壢國小興建中的地下停車場也有相同狀況。桃園市交通局回應，原先設計排氣口距離民宅約5公尺，所幸尚未動工，經與設計單位協調，改至2側景觀及行人通道。

中壢中興巷公辦都更案是桃園首件公辦都更案，桃園市府2018年引進民間資金推動，由昇陽建設投資14億元興建2棟20層大樓，昇揚建設分回其中一棟3樓到20樓共108戶一般住宅，市政府分回一棟社會住宅94戶及規畫派出所、公益空間使用。

不過興建完成的中興巷大樓停車場排氣口正對中正路193巷，市議員彭俊豪表示，排氣口正對住戶，之前測試產生熱氣，還散發出汽機車廢氣味道，就造成巷弄內約20戶住戶困擾，引發抱怨，當地中榮里長憂心鄰近的中壢國小停車場也有類似問題。

中壢國小校舍重建暨地下停車場興建工程，分2期施作，1期工程去年5月完工，2期工程為操場及地下1層停車場。彭俊豪說，中壢國小地下停車場的排氣口，原先設計在延平路606巷並正對約20戶民宅，經中榮里反映昨會勘研議將尚未蓋好的排氣口排到兩側，避免舊事重演。

交通局回應，原先排風口正對民宅，距離約5公尺，所幸尚未動工，經里長反應並與建築師討論，決定變更設計將排氣口改成停車場兩側的景觀及行人通道來排風，避免影響住戶。

而已興建完成的中興巷大樓，桃園市住宅發展處回應，該排風口為緊急發電機每半年測試用的排氣管，將會更改管線，預計今年7月底前完成。

桃園市中壢中興巷公辦都更案位在中壢康樂路及中榮路交叉口、中壢國小旁，不過先前地下停車場排氣口距離原有民宅近，熱氣影響居民生活。記者翁唯真／攝影
桃園市中壢中興巷公辦都更案位在中壢康樂路及中榮路交叉口、中壢國小旁，不過先前地下停車場排氣口距離原有民宅近，熱氣影響居民生活。記者翁唯真／攝影
桃園市中壢中興巷公辦都更案地下停車場排氣口距離原有民宅近，熱氣影響居民生活，當地里長憂心中壢國小興建中的地下停車場也有相同狀況，影響延平路606巷。記者翁唯真／攝影
桃園市中壢中興巷公辦都更案地下停車場排氣口距離原有民宅近，熱氣影響居民生活，當地里長憂心中壢國小興建中的地下停車場也有相同狀況，影響延平路606巷。記者翁唯真／攝影
桃園市中壢中興巷公辦都更案位在中壢康樂路及中榮路交叉口、中壢國小旁，不過先前地下停車場排氣口距離原有民宅近，熱氣影響居民生活，將修改。記者翁唯真／攝影
桃園市中壢中興巷公辦都更案位在中壢康樂路及中榮路交叉口、中壢國小旁，不過先前地下停車場排氣口距離原有民宅近，熱氣影響居民生活，將修改。記者翁唯真／攝影

住戶 停車場 桃園 社會住宅 都更

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