快訊

不只涉貪？徐巧芯稱鄭文燦還涉2項違法 指賴清德狠毒選生日當天肅清前朝

台中燒肉店火舌竄出！疑電線走火延燒2鄰房 2員工命危搶救

才指辯論災難1次性事件…拜登迷惑發言再+1 自稱「黑人女性副總統」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南六順診所爆產品來源不明 桃衛生局助稽查、封存5840公斤逾期原料

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市衛生局要把查扣的SAPONIN-OCK口服液送衛福部檢驗成分。圖／桃園市衛生局提供
桃園市衛生局要把查扣的SAPONIN-OCK口服液送衛福部檢驗成分。圖／桃園市衛生局提供

台南市六順診所被爆誇大健康食品療效，雖然業者否認，不過台南衛生局仍請桃園市衛生局協助稽查不明產品來源，包括位在桃園的一家生物科技公司製售的產品。衛生局昨天前往稽查，現場查獲「SAPONIN-OCK口服液」產品299瓶，原料倉庫查獲逾期西洋（花旗）蔘鬚」原料約5840公斤，全數封存，將釐清產品屬性及逾期原料使用情形。

衛生局說明，SAPONIN-OCK口服液外包裝僅標示主成分為水、人蔘萃取液、卵磷脂、葡萄糖，未明確標示產品用途，現場已抽驗並將送衛福部釐清產品屬性，逾期的西洋(花旗)蔘鬚原料有效期限2023年11月13日，該公司表示原料2021年4月29日自美國輸入，預計提取人蔘萃取液作為新藥研發，與食品、寵物飼料及化粧品原料使用。衛生局為避免逾期原料後續流入市面，現場全數封存這批逾期原料約5840公斤，後續要將釐清逾期原料的流向與使用情形。

衛生局提醒業者，未經核准擅自製造的藥品，依據藥事法第82條規定最高可處10年有期徒刑，得併科1億元以下罰金；如為食品或食品添加物逾有效日期仍持續製造、加工，依據食品安全衛生管理法第15條及第44條規定，最高可處2億元罰鍰，如情節重大並得命其歇業、停業一定期間的處分，請相關製造業者注意衛生法規規範並落實自主管理，以維護消費者權益及使用安全。

台南市衛生局指出，有關報導診所天價療程及藥劑疑似來源不明案，衛生局接獲訊息後已派員前往該診所調查，診所被指使用名為「SAPONIN-OCK口服液」的產品，該產品標示為食品，但含有人蔘成分，現場診所表示，該產品僅供口服作為營養補充使用，並未對民眾施行注射，衛生局將聯繫來源廠商所轄的桃園衛生局，以進一步釐清產品的屬性及合法性。

另外，衛生局現場查察發現有3項違規，診所在未經核准的面積內進行診療活動，涉違反醫療法第15條有關設置標準的規定，設置變更應於30日內向衛生主管機關申請，否則將面臨5萬元以上25萬元以下的罰款；診所未依規定開立自費項目的收據，涉違反醫療法第22條第1項的規定，相應處罰為1萬元以上5萬元以下的罰款；在病歷記錄部分，未詳實紀載使用的藥品，涉違反醫師法第12條的規定，相應處罰為2萬元以上10萬元以下的罰款。對於前述違規行為，衛生局將依法進行相應處罰。

衛生局查獲逾期「西洋（花旗）蔘鬚」原料約5840公斤，已全數封存。圖／桃園市衛生局提供
衛生局查獲逾期「西洋（花旗）蔘鬚」原料約5840公斤，已全數封存。圖／桃園市衛生局提供

台南 桃園 罰款 衛生局 衛福部 食品安全

延伸閱讀

懶人包／「健保保障點值」誰受惠？ 5大QA一次解惑

淡水知名魚酥店出事！遭爆偷租工廠加工、環境髒噁嚇人 衛生局將派員調查

老夫妻幫兒買房 同住竟遭趕出門還打傷…心寒提撤銷贈與要回400萬

新自強號出軌前19分鐘監視器拍到土石流卻無預警 台鐵2作法改善

相關新聞

台南六順診所爆產品來源不明 桃衛生局助稽查、封存5840公斤逾期原料

台南市六順診所被爆誇大健康食品療效，雖然業者否認，不過台南衛生局仍請桃園市衛生局協助稽查不明產品來源，包括位在桃園的一家...

唱出上班族心聲！竹科工程師組樂團「回收先生」 音樂作品獲回響

由5名熱愛音樂新竹科學園區工程師組成的樂團「回收先生」，成團6年創作出多首歌曲，唱出上班族心聲，音樂作品上架到音樂平台獲...

發展新竹音樂產業 林冠宇盼政府扶植培養人才

新竹在地音樂人林冠宇指出，新竹音樂產業除了硬體規格、專業人才不足，也需地方政府扶植民間辦音樂祭、人才培訓等，有更多表演團...

彌聲成立10年 林冠宇致力打造新竹音樂基地

成立於2014年的音樂品牌「彌聲Mixing Studio」擁有新竹地區最具規模的中型展演空間，創辦人林冠宇說，平時除了...

苗栗通霄沙雕藝術節熱鬧開場 15件大型創作展出65天

長達65天的苗栗縣「通霄沙雕藝術節」今天熱鬧開場，在通霄海水浴場的海灘共展出15件大型沙雕作品，沙雕節將持續至9月8日，...

高虹安透露還沒凍卵 強調：工作太忙、會找時間跑完療程

新竹市凍卵補助上路一年多，今天市府在馬偕兒童醫院舉辦政策分享會，新竹市長高虹安也親自出席，鼓勵更多女性利用補助機會，為自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。