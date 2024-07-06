台南六順診所爆產品來源不明 桃衛生局助稽查、封存5840公斤逾期原料

台南市六順診所被爆誇大健康食品療效，雖然業者否認，不過台南衛生局仍請桃園市衛生局協助稽查不明產品來源，包括位在桃園的一家生物科技公司製售的產品。衛生局昨天前往稽查，現場查獲「SAPONIN-OCK口服液」產品299瓶，原料倉庫查獲逾期西洋（花旗）蔘鬚」原料約5840公斤，全數封存，將釐清產品屬性及逾期原料使用情形。

衛生局說明，SAPONIN-OCK口服液外包裝僅標示主成分為水、人蔘萃取液、卵磷脂、葡萄糖，未明確標示產品用途，現場已抽驗並將送衛福部釐清產品屬性，逾期的西洋(花旗)蔘鬚原料有效期限2023年11月13日，該公司表示原料2021年4月29日自美國輸入，預計提取人蔘萃取液作為新藥研發，與食品、寵物飼料及化粧品原料使用。衛生局為避免逾期原料後續流入市面，現場全數封存這批逾期原料約5840公斤，後續要將釐清逾期原料的流向與使用情形。

衛生局提醒業者，未經核准擅自製造的藥品，依據藥事法第82條規定最高可處10年有期徒刑，得併科1億元以下罰金；如為食品或食品添加物逾有效日期仍持續製造、加工，依據食品安全衛生管理法第15條及第44條規定，最高可處2億元罰鍰，如情節重大並得命其歇業、停業一定期間的處分，請相關製造業者注意衛生法規規範並落實自主管理，以維護消費者權益及使用安全。

台南市衛生局指出，有關報導診所天價療程及藥劑疑似來源不明案，衛生局接獲訊息後已派員前往該診所調查，診所被指使用名為「SAPONIN-OCK口服液」的產品，該產品標示為食品，但含有人蔘成分，現場診所表示，該產品僅供口服作為營養補充使用，並未對民眾施行注射，衛生局將聯繫來源廠商所轄的桃園衛生局，以進一步釐清產品的屬性及合法性。