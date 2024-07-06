唱出上班族心聲！竹科工程師組樂團「回收先生」 音樂作品獲回響

由5名熱愛音樂新竹科學園區工程師組成的樂團「回收先生」，成團6年創作出多首歌曲，唱出上班族心聲，音樂作品上架到音樂平台獲不少迴響，更接到不少演出邀約。

新竹地區喜歡流行樂團的人口不在少數，除了多間大學及在地高中有熱音社外，連竹科也有不少工程師在工作之餘組建樂團玩音樂，其中由5名來自不同科技公司工程師組成的「回收先生」就是發展不錯的在地樂團之一。

回收先生鼓手兼團長小黑向中央社記者說，他與主唱兼鍵盤手嘉賢、Bass手小指在大學時就一起玩樂團，畢業後分別進入竹科擔任工程師，工作幾年發現下班後生活枯燥，決定相約再次組團，一起找回大學時玩音樂的快樂。

為了讓樂團編制更完整，3人找來在台積電工作的2名吉他手黃郁勛與阿中，第1代「回收先生」於2018年正式誕生，除了參與各科技公司熱音社成果發表會，也固定出席1年1度專屬竹科音樂人的盛會「科蚪音樂節」。

2020年黃郁勛因生涯規劃決定出國，樂團頓時少了1名吉他手。阿中說，為了讓樂團正常運作，當時找來同樣是竹科工程師的杯樂擔任客座吉他手，友情支援多場演出後，杯樂才被成功「洗腦」加入回收先生。

除了翻唱流行音樂，「回收先生」也由嘉賢作詞、譜曲，團員們一起編曲完成多首創作。杯樂說，作品在網路音樂平台發表後獲得不少迴響，也因此接獲許多演出邀約，讓越來越多人認識他們。

談起與「彌聲Mixing Studio」音樂公司的淵源，團員們說，新竹地區能舉辦音樂展演的場地有限，竹科許多音樂活動會選在彌聲的展演空間舉辦，加上彌聲時常邀請知名樂團或歌手演出，吸引喜歡音樂的年輕人齊聚交流，已是新竹重要音樂基地。

被問到如何在工作、生活與音樂之間取得平衡。嘉賢說，他已是2個孩子的爸，之所以能無後顧之憂玩音樂，要感謝一直非常支持他的妻子，有時樂團表演，妻子會帶著小孩到場聆聽，讓他的表演更加賣力。

阿中說，工作之餘除了有最愛的音樂，也會觀看室內設計、水電、烹飪等網路影音，培養動手實作能力，另也喜歡登山，雖然過程很累，但攻上山頂時會感到心曠神怡，目前已成功征服雪山、玉山等百岳。

小黑分享，平日下班會和朋友相約打線上遊戲，釋放工作壓力，假日則會安排到各地聽樂團專場表演，在台下當觀眾隨著音樂搖擺的同時，也學習台上樂手表演方式，是激勵自己往上精進的動力。

每年冬季都會安排到日本滑雪的小指說，只要在雪面上完成漂亮的S型轉彎，生活壓力就順勢被拋在腦後，另也常在假日到台北欣賞喜劇表演，並嘗試創作屬於自己的音樂喜劇作品，除了樂團表演外，希望有天可以講單口喜劇給更多人聽。

喜愛日本樂團文化的杯樂說，常會安排日本旅行放鬆身心，並到當地Live House看表演、跟日本樂手交流，為此他還特別學日文、通過日文檢定，希望未來能和日本樂團合作，互相邀約到彼此國家演出，將新竹地區的音樂能量帶動起來。