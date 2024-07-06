發展新竹音樂產業 林冠宇盼政府扶植培養人才

新竹在地音樂人林冠宇指出，新竹音樂產業除了硬體規格、專業人才不足，也需地方政府扶植民間辦音樂祭、人才培訓等，有更多表演團隊願意到新竹演出，音樂產業才會發展。

新竹地區過去沒有較具規模、甚至像樣的音樂展演空間，長期缺乏音樂交流場域，這些熱愛音樂、聽樂團表演的年輕人需到台北、台中等地看樂團表演，新竹地區的流行音樂及樂團發展因此受限。

新竹市流行音樂文化發展及交流協會理事長林冠宇舉例，高雄自從有了高雄流行音樂中心後，以產業聚落方式吸引專業音樂團隊進駐，音樂產業迅速發展，吸引更多知名樂團、歌星到高雄舉辦演唱會，創造驚人觀光產值。

林冠宇指出，新竹地區唯一可容納600人、由新竹市政府自營的中型表演場館「風livehouse」，因沒有專業團隊管理，導致許多知名樂團或表演團體有不好的使用體驗，音樂人不願到新竹演出，對在地音樂產業發展是惡性循環。

知名表演團體往往會有粉絲跟隨，林冠宇認為，若縣市政府能給予相關補助，讓在地音樂協會、團體舉辦音樂祭，邀請知名樂團、歌手到新竹演出，不僅能帶動外縣市民眾到訪，也能提升新竹聽音樂人口數。

音樂產業除了表演者及樂迷，幕後燈光、音響、活動承辦及宣傳等專業人員也相當重要，林冠宇說，新竹市流行音樂文化發展及交流協會2019年成立後，除舉辦大型展演活動、音樂比賽，也開設音樂人才培訓課程，盼讓地方流行音樂品質與水準逐漸提升。

此外，林冠宇說，2014年由他成立的音樂品牌「彌聲Mixing Studio」，現為竹竹苗地區最具規模的民營中型音樂展演空間，除了常有知名樂團表演，也有音樂製作、藝人經紀、活動策劃、燈光音響出租等服務，致力打造音樂基地、帶動產業發展。

由5名新竹科學園區多家科技大廠工程師組成的樂團「回收先生」說，新竹市除了由新竹市府舉辦的1年1度「東風音樂祭」，平時要欣賞知名樂團演出的機會不多，希望政府多扶植音樂或藝文團體，舉辦相關活動讓表演者有舞台、民眾也有藝術可欣賞。

常到台北地區看樂團表演的金可騰向中央社記者分享，新竹地區的音樂展演空間少，流行音樂表演場次也不多，可能與當地消費習慣有關。

據金可騰觀察，台北的音樂活動多樣且頻繁，民眾已習慣「看表演」這項娛樂，新竹若要帶動音樂產業發展，可在特定場域頻繁舉辦音樂類的小型活動，喜歡音樂的人就會逐漸齊聚、越來越活絡。