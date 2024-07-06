彌聲成立10年 林冠宇致力打造新竹音樂基地

成立於2014年的音樂品牌「彌聲Mixing Studio」擁有新竹地區最具規模的中型展演空間，創辦人林冠宇說，平時除了邀請知名樂團或歌手表演，也舉辦音樂培訓課程，致力打造新竹流行音樂基地。

1993年出生的林冠宇有個喜愛古典音樂的母親，所以從小聽著古典樂長大，3歲時被送進幼兒音樂團體班開始接觸樂器，包括敲木魚、三角鐵、搖沙鈴，後來開始拉小提琴、彈鋼琴，國小就讀音樂班奠定音樂基礎。

國中時受到表哥影響，林冠宇開始接觸吉他，逐漸愛上流行音樂，進入高中後加入「熱音社」擔任鼓手，課餘時間總跟著團員到樂器行練團，偶爾毛遂自薦到其他學校的校慶活動、園遊會表演，大部分時間都沈浸在音樂中。

高中畢業後，林冠宇進入嘉義大學音樂學系，主修理論作曲、副修鋼琴，在課堂上持續精進音樂造詣，課餘時間則持續玩樂團，假日就跑台中Live house看樂團表演，每天都過得充實。

林冠宇畢業後沒有走上古典音樂之路，2014年回到故鄉新竹市，與幾名在地音樂愛好者創辦「彌聲音樂工作室」，從新竹東門市場發跡，最初為錄音教學與小型宅錄的空間，2017年搬到1棟3層樓透天厝，服務內容開始擴展到活動企劃、音樂展演空間經營、專業音樂作品製作等。

林冠宇說，2018年邀請到知名樂團「八十八顆芭樂籽」演出後，彌聲的知名度打開，吸引更多喜歡音樂的年輕人聚集，20坪的展演空間逐漸不夠使用，為了能邀請更多知名樂團來新竹演出，決定2度搬家。

2019年，彌聲搬遷到新竹市林森路一帶，空間變大許多，越來越多職業樂團、業餘樂團租借場地舉辦演唱會，更確定彌聲從錄音工作室轉型成展演空間的服務走向。

隨著展演空間租約到期，林冠宇在友人牽線下得知結束營業的電影院在出租，心想「若把影廳改成展演空間，展演模式將會是大突破」，因此在2023年底再度搬遷到新竹國際影城中興館舊址，全新的「彌聲Mixing Studio」在今年6月重新開幕試營運。

林冠宇說，目前的彌聲擁有由影廳改裝的2處展演空間，分別可容納站席400人、座席106人，另外還有錄音室、練團室等空間，可說是桃竹苗地區最專業、最獨特的Live house及音樂交流場域。

回顧彌聲工作室成立10年，林冠宇說，除了有許多樂團會租借場地舉辦音樂發表會，也培育不少喜歡音樂的青年朝夢想邁進，例如許多在地高中熱音社學生畢業後仍持續在大學組樂團玩音樂，甚至協助有音樂夢的年輕人發行個人專輯。

對於彌聲的未來發展，林冠宇認為，目前展演空間已可容納超過400人，未來會邀請更多知名樂團到新竹演出，也將持續開設課程培訓編曲、錄音，以及企劃與宣傳等音樂產業人才，要將彌聲打造成為新竹流行音樂基地。