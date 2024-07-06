苗栗通霄沙雕藝術節熱鬧開場 15件大型創作展出65天

長達65天的苗栗縣「通霄沙雕藝術節」今天熱鬧開場，在通霄海水浴場的海灘共展出15件大型沙雕作品，沙雕節將持續至9月8日，展出期間除了可以欣賞別具特色的沙雕創意作品，周六、日還有假日市集、藝文表演及沙雕小教室體驗，縣長鍾東錦上午主持開幕儀式，歡迎各地民眾一起來探索、感受沙雕創作之美。

文觀局長林彥甫指出，苗栗縣首度在縣內辦沙雕節，並以「山上的孩子遇見海」為主題，展現苗栗豐富多元的文化底蘊，並以全台首創的巨型連座沙雕方式，呈現苗栗山、海風貌，每座沙雕都是科普教學的生動教材，歡迎遊客來一場苗栗輕旅行，讓大家「遊在通霄、樂在苗栗」。

縣府指出，沙雕藝術節期間，平日上午9點至下午6點30分開放，假日延長至晚間8點30分；每周六、日上午10點至晚間7點30分推出假日市集，安排美食、文創、童玩、農特產及宣導攤位；周六、日下午2點到3點的藝文表演，有最受歡迎的泡泡秀、魔術、氣球秀及街頭藝人，下午2點至4點的沙雕教室由陳坤田老師教學，必須現場報名參加。另外還有打卡禮、填問卷送好禮，詳情可上文觀局網站或通霄沙雕藝術節粉專查詢。

沙雕作品展區分山城區、海洋區，15件大型創作包括客家萌獅、入口意象、客人請喝茶、情人節快樂、真超級英雄、鑽井英雄、恩賜與傳承、龍攀古橋慶甲辰、戲曲滿圓樓、家(雞)、怒濤中的救贖、平定的海妖、千里眼、順風耳、蝸牛與貓裏喵，各有不同造型和風貌。