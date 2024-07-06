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苗栗通霄沙雕藝術節熱鬧開場 15件大型創作展出65天
長達65天的苗栗縣「通霄沙雕藝術節」今天熱鬧開場，在通霄海水浴場的海灘共展出15件大型沙雕作品，沙雕節將持續至9月8日，展出期間除了可以欣賞別具特色的沙雕創意作品，周六、日還有假日市集、藝文表演及沙雕小教室體驗，縣長鍾東錦上午主持開幕儀式，歡迎各地民眾一起來探索、感受沙雕創作之美。
文觀局長林彥甫指出，苗栗縣首度在縣內辦沙雕節，並以「山上的孩子遇見海」為主題，展現苗栗豐富多元的文化底蘊，並以全台首創的巨型連座沙雕方式，呈現苗栗山、海風貌，每座沙雕都是科普教學的生動教材，歡迎遊客來一場苗栗輕旅行，讓大家「遊在通霄、樂在苗栗」。
縣府指出，沙雕藝術節期間，平日上午9點至下午6點30分開放，假日延長至晚間8點30分；每周六、日上午10點至晚間7點30分推出假日市集，安排美食、文創、童玩、農特產及宣導攤位；周六、日下午2點到3點的藝文表演，有最受歡迎的泡泡秀、魔術、氣球秀及街頭藝人，下午2點至4點的沙雕教室由陳坤田老師教學，必須現場報名參加。另外還有打卡禮、填問卷送好禮，詳情可上文觀局網站或通霄沙雕藝術節粉專查詢。
沙雕作品展區分山城區、海洋區，15件大型創作包括客家萌獅、入口意象、客人請喝茶、情人節快樂、真超級英雄、鑽井英雄、恩賜與傳承、龍攀古橋慶甲辰、戲曲滿圓樓、家(雞)、怒濤中的救贖、平定的海妖、千里眼、順風耳、蝸牛與貓裏喵，各有不同造型和風貌。
鍾東錦感謝台電、中油贊助及通霄鎮公所協助。沙雕節藝術總監陳坤田這次邀請曾獲世界沙雕賽冠軍的日本沙雕師保板俊彥，還有南韓沙雕師參與，與台灣沙雕團隊共同打造這場沙雕藝術盛宴，希望大家來苗栗走走看看，感受沙雕藝術與互動體驗的樂趣。
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