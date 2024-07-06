接任民進黨中市黨部主委 許木桂：「逆風」責任重大

民進黨台中市黨部今舉行主委交接就職典禮，新任主委許木桂對桃園前市長、海峽交流基金會董事長鄭文燦遭聲押禁見一事並未提及，但表示，現今民進黨是逆風，主委責任重大，將加強黨員服務，凝聚共識，力拚2026年勝選；立委何欣純到場表示，要做的事還很多，我們一起守護台灣，讓台中更好，現場更是「加油！」「凍蒜！」聲不斷。

民進黨中市黨部第7、8屆主委交接暨執評委員宣誓就職典禮今天上午在大里區菊園餐廳舉行，中執委許淑華監交，由台中市黨部前主委李天生將印信交給許木桂、評議委員會召集人陳怡潔及8名評委、16名執行委員，還有76名市民代表就任，包括台中市前市長張溫鷹、何欣純等上百人到場，立委蔡其昌則派代表出席。

許木桂曾任5屆民進黨評召、2屆評委，以及1屆中央評議委員，熟悉黨務。他受訪時表示，現今民進黨是逆風，責任重大將勇於承擔，未來將全力協助2026中央提名的市長候選人，使其順利當選，贏回市長大位，並讓議員過半、里長席次增加，贏回人民的期待。