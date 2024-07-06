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高虹安坦承還沒凍卵 自曝：工作太忙找不到時間跑流程
新竹市凍卵補助上路一年多，今天市府在馬偕兒童醫院舉辦政策分享會，新竹市長高虹安也親自出席，鼓勵更多女性利用補助機會，為自己增加生產機會。不過高也坦承其實自己還沒完成凍卵，只有完成健康評估，強調會找時間努力跑完療程。
新竹市衛生局去年3月宣布試辦「祝你好孕」凍卵補助計畫後，高虹安即第一個表示會率先體驗這項凍卵補助政策，除了因為她自己本身已39歲，是臨近可凍卵年齡限制的末班車，她也希望自己以身作則，鼓勵女性朋友參與全國首個凍卵補助。
新竹市政府今天上午在馬偕兒童醫院舉辦「祝妳好孕沙龍列車」政策分享會暨沙龍論壇，不只有專家學者分享凍卵好處，論壇上也探討女性朋友在凍卵過程中如何安排及調適身心的變化，高虹安更是全程聆聽到結束。
不過高虹安坦言自己因為工作繁忙，其實還沒有跑完凍卵流程，因為凍卵要多次在經期前後取卵，她個人這一年多以來忙於新竹市政，因此目前流程只走到完成健康評估，但為了凍卵，她會盡快找時間跑完整個凍卵流程，希望鼓勵更多女性。
高虹安提到當初會有凍卵補助，是因為新竹有許多職業女性在職場打拚，因此竹科女性們常常圍繞的話題都是凍卵，所以她上任之初即開始規畫全國首個凍卵補助政策，順利讓新竹市成為第一個有凍卵補助的城市。
新竹市衛生局指出，新竹市凍卵補助政策已實施一年多，為不少希望延遲生育時間的女性提供了可行的解決方案，使女性能夠更靈活地規畫生活和事業，同時保留生育的選擇權利，呼籲女性朋友們積極考慮自身的生育選擇，為未來生育做好周全準備，不僅可以有效地保留健康的生育能力，還能提高未來懷孕成功的機率。
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