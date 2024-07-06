「窮人的高速公路」苗栗玄寶大橋施工 全線封閉14天
公路局辦理台61線西濱快速公路跨越中港溪的玄寶大橋局部補強及改建工程，7月9日上午8點至7月22日下午5點，大橋路段將全線封閉長達14天，進行AC路面刨鋪、標誌標線施設、紐澤西護欄吊放及交維改道切換等相關工程，公路局提醒用路人在施工期間改道行駛替代道路。
公路局中區養護工程分局苗栗工務段指出，台61線93公里至99公里100公尺處，南北主線及側車道屆時都將封閉，封閉路段長6.1公里。
施工期間，北上車輛請改道由台61線後龍交流道下，沿台6線→台1線→台13甲→台1己→台61線行駛；南下車輛請改道由台61線竹南交流道下，沿台1己→台13甲→台1線→台6線→台61線行駛。
苗栗工務段表示，施工期間請用路人遵循現場交維佈設導引行駛，並減速慢行以維行車安全，造成不便請見諒。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言