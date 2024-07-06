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「窮人的高速公路」苗栗玄寶大橋施工 全線封閉14天

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
台61線西濱快速公路竹南、後龍間的玄寶大橋進行局部補強及改建工程，將全線封閉14天，公路局請車輛駕駛人改道行駛。圖／公路局提供
台61線西濱快速公路竹南、後龍間的玄寶大橋進行局部補強及改建工程，將全線封閉14天，公路局請車輛駕駛人改道行駛。圖／公路局提供

公路局辦理台61線西濱快速公路跨越中港溪的玄寶大橋局部補強及改建工程，7月9日上午8點至7月22日下午5點，大橋路段將全線封閉長達14天，進行AC路面刨鋪、標誌標線施設、紐澤西護欄吊放及交維改道切換等相關工程，公路局提醒用路人在施工期間改道行駛替代道路。

公路局中區養護工程分局苗栗工務段指出，台61線93公里至99公里100公尺處，南北主線及側車道屆時都將封閉，封閉路段長6.1公里。

施工期間，北上車輛請改道由台61線後龍交流道下，沿台6線→台1線→台13甲→台1己→台61線行駛；南下車輛請改道由台61線竹南交流道下，沿台1己→台13甲→台1線→台6線→台61線行駛。

苗栗工務段表示，施工期間請用路人遵循現場交維佈設導引行駛，並減速慢行以維行車安全，造成不便請見諒。

台61線西濱快速公路竹南、後龍間的玄寶大橋進行局部補強及改建工程，9日上午起將全線封閉14天，公路局請車輛駕駛人改道行駛。圖／公路局提供
台61線西濱快速公路竹南、後龍間的玄寶大橋進行局部補強及改建工程，9日上午起將全線封閉14天，公路局請車輛駕駛人改道行駛。圖／公路局提供
台61線西濱快速公路竹南、後龍間的玄寶大橋進行局部補強及改建工程，9日上午起將全線封閉14天，公路局請車輛駕駛人改道行駛。圖／公路局提供
台61線西濱快速公路竹南、後龍間的玄寶大橋進行局部補強及改建工程，9日上午起將全線封閉14天，公路局請車輛駕駛人改道行駛。圖／公路局提供

標誌 苗栗縣 車道 高速公路

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