「窮人的高速公路」苗栗玄寶大橋施工 全線封閉14天

公路局辦理台61線西濱快速公路跨越中港溪的玄寶大橋局部補強及改建工程，7月9日上午8點至7月22日下午5點，大橋路段將全線封閉長達14天，進行AC路面刨鋪、標誌標線施設、紐澤西護欄吊放及交維改道切換等相關工程，公路局提醒用路人在施工期間改道行駛替代道路。

公路局中區養護工程分局苗栗工務段指出，台61線93公里至99公里100公尺處，南北主線及側車道屆時都將封閉，封閉路段長6.1公里。

施工期間，北上車輛請改道由台61線後龍交流道下，沿台6線→台1線→台13甲→台1己→台61線行駛；南下車輛請改道由台61線竹南交流道下，沿台1己→台13甲→台1線→台6線→台61線行駛。