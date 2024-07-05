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影／通霄沙雕藝術節7月6日登場 大型沙雕創作「搶鮮看」

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府7月6日起在通霄海水浴場推出長達65天的「通霄沙雕藝術節」，展出十多座大型沙雕作品， 各項作品已大功告成，通霄在地攝影工作者張文煥和兒子張逸凡專程前往取景。圖／張逸凡提供
苗栗縣政府7月6日起在通霄海水浴場推出長達65天的「通霄沙雕藝術節」，展出十多座大型沙雕作品， 各項作品已大功告成，通霄在地攝影工作者張文煥和兒子張逸凡專程前往取景。圖／張逸凡提供

苗栗縣政府今年7月6日起在通霄海水浴場推出長達65天的「通霄沙雕藝術節」，展出十多座大型沙雕作品， 各項作品已大功告成，通霄在地攝影工作者張文煥和兒子張逸凡專程前往取景，運用相機和空拍機，從地面和空中的視角記錄大型沙雕的不同設計風貌，「搶鮮」呈現給大眾欣賞。

苗栗縣政府去年推出的苗南海地景藝術節，除了30件裝置藝術作品，還請來日本唯一的女性沙雕師松木由子在通霄濱海遊憩區（通霄海水浴場）創作大型沙雕，成為藝術節的讓人驚喜的「彩蛋」，今年縣府擴大從7月6日至9月8日推出長達2個多月的通霄沙雕藝術節，廣邀全國遊客來觀賞。

苗栗縣文化觀光局表示，縣府今年以通霄海水浴場為基地首度辦理沙雕藝術節，主題為「山上的孩子遇見海」，現場還有可提供互動體驗的沙雕裝置藝術讓民眾拍照打卡；開展後搭配假日市集、藝文表演及大小朋友喜愛的沙雕教室，要讓遊客體驗並重溫第一次看見海洋的感動。

苗栗縣政府7月6日起在通霄海水浴場推出長達65天的「通霄沙雕藝術節」，展出十多座大型沙雕作品， 各項作品已大功告成，通霄在地攝影工作者張文煥和兒子張逸凡專程前往取景。圖／張逸凡提供
苗栗縣政府7月6日起在通霄海水浴場推出長達65天的「通霄沙雕藝術節」，展出十多座大型沙雕作品， 各項作品已大功告成，通霄在地攝影工作者張文煥和兒子張逸凡專程前往取景。圖／張逸凡提供

沙雕 海水浴場 藝術節

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