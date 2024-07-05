影／通霄沙雕藝術節7月6日登場 大型沙雕創作「搶鮮看」

苗栗縣政府今年7月6日起在通霄海水浴場推出長達65天的「通霄沙雕藝術節」，展出十多座大型沙雕作品， 各項作品已大功告成，通霄在地攝影工作者張文煥和兒子張逸凡專程前往取景，運用相機和空拍機，從地面和空中的視角記錄大型沙雕的不同設計風貌，「搶鮮」呈現給大眾欣賞。

苗栗縣政府去年推出的苗南海地景藝術節，除了30件裝置藝術作品，還請來日本唯一的女性沙雕師松木由子在通霄濱海遊憩區（通霄海水浴場）創作大型沙雕，成為藝術節的讓人驚喜的「彩蛋」，今年縣府擴大從7月6日至9月8日推出長達2個多月的通霄沙雕藝術節，廣邀全國遊客來觀賞。