快訊

英大選保守黨滑鐵盧…蘇納克宣布將辭首相和黨魁 英王已批准辭呈

這棵大樹要判多久？北京圓明園柳樹倒塌砸穿玻璃罩 文物遭殃

房市熱到供不應求？專家：買房族漏夜排隊都FOMO了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

平鎮民眾超怨嘆 人口24萬僅1座機車練習場

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園全市目前有13處機車考照練習場，其中人口數達24萬人的平鎮區，現僅有1處機車考照練習場供民眾使用練習，有民代希望爭取位於快速路三段與平德路口處台66橋下土地，設立第2座機車考照練習場圖／黃敬平提供
桃園全市目前有13處機車考照練習場，其中人口數達24萬人的平鎮區，現僅有1處機車考照練習場供民眾使用練習，有民代希望爭取位於快速路三段與平德路口處台66橋下土地，設立第2座機車考照練習場圖／黃敬平提供

桃園全市目前有13處機車考照練習場，其中人口數達24萬人的平鎮區，現僅有1處機車考照練習場供民眾使用練習，有民代希望爭取位於快速路三段與平德路口處台66橋下土地，設立第2座機車考照練習場。桃園交通局回應，機車練習場是個選項，初步評估空間也足夠，不過地方也有聲音希望闢建停車場，尚在評估整合意見中。

桃園市議員黃敬平表示，平鎮地理位置屬斜長型態，先前桃園市長張善政協助於平鎮台66線快速道路建安地區靠近大溪端，設立第1處機車考照練習場，但因考量平鎮地區狹長地形，民眾由宋屋、南勢及北勢地區前往使用練習實為不便，希望再爭取設立機車考照練習場。

有民眾說，家中子女今年底都即將滿18歲，但宋屋及南勢地區，若要練習需騎車20至25分鐘，才可抵達台66線建安地區大溪端機車考照練習場練習，路途遙遠，家長接送往返辛勞。

黃敬平表示，將來若可於台66線、平德路口橋下土地爭取設置平鎮第2機車考照練習場，是南平鎮地區民眾之福。

交通局回應，初步會勘發現，該位置空間足夠，機車練習場是個選項，目前條件也符合，不過地方也希望能增加該地區停車空間，因此尚在評估並整合整合地方意見後決定推動。

位置 黃敬平

延伸閱讀

安全再升級！高市家具街 新增左轉車道界定車流動線

桃園偏遠高中獲補助交通車經費 新屋高中盼有業者承接

YouBike站常嘸車借 新北速投2.1萬輛「2.0E也要來了」

大型重機停車格一位難求！台北市交通局將試辦2機車格停1重機

相關新聞

暑假孩子無處去？桃園國際動漫大展明起跑 三大特色幫你顧娃

「2024桃園國際動漫大展」明起至21日在中壢中原文創園區登場，活動今年已邁入第13年，今年展期從10天延長至16天，主...

平鎮民眾超怨嘆 人口24萬僅1座機車練習場

桃園全市目前有13處機車考照練習場，其中人口數達24萬人的平鎮區，現僅有1處機車考照練習場供民眾使用練習，有民代希望爭取...

苗縣首設高普考試場 逾500人就近應考免奔波

公務人員高普考今天起至9日舉行考試，考選部今年首度在苗栗縣設考場，讓苗栗500餘名考生無需往返奔波外縣市，即可就近應考，...

竹市7月起加強稽查垃圾分類 違者依廢清法開罰

竹市環保局今天表示，為延長焚化爐使用壽命，督促業者遵守垃圾分類規定，7月起加嚴稽查，針對違規者予以拒收垃圾包，嚴重者依廢...

迅猛龍闖頭份！夏日童樂會13日登場 帶孩子侏羅紀冒險

苗栗縣頭份市公所規畫的「夏日童樂會」7月13日周末下午3點將在頭份運動公園登場，安排闖關、氣球互動秀，晚間還有「恐龍馬戲...

竹縣府攜手新竹馬偕醫院 啟動居家遠距醫療服務

新竹縣府今天說，為照顧偏鄉民眾健康，五峰鄉衛生所醫師、護理長前往花園村民眾家中，以視訊與新竹馬偕醫院進行居家遠距醫療服務...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。