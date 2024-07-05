平鎮民眾超怨嘆 人口24萬僅1座機車練習場

桃園全市目前有13處機車考照練習場，其中人口數達24萬人的平鎮區，現僅有1處機車考照練習場供民眾使用練習，有民代希望爭取位於快速路三段與平德路口處台66橋下土地，設立第2座機車考照練習場。桃園交通局回應，機車練習場是個選項，初步評估空間也足夠，不過地方也有聲音希望闢建停車場，尚在評估整合意見中。

桃園市議員黃敬平表示，平鎮地理位置屬斜長型態，先前桃園市長張善政協助於平鎮台66線快速道路建安地區靠近大溪端，設立第1處機車考照練習場，但因考量平鎮地區狹長地形，民眾由宋屋、南勢及北勢地區前往使用練習實為不便，希望再爭取設立機車考照練習場。

有民眾說，家中子女今年底都即將滿18歲，但宋屋及南勢地區，若要練習需騎車20至25分鐘，才可抵達台66線建安地區大溪端機車考照練習場練習，路途遙遠，家長接送往返辛勞。

黃敬平表示，將來若可於台66線、平德路口橋下土地爭取設置平鎮第2機車考照練習場，是南平鎮地區民眾之福。

交通局回應，初步會勘發現，該位置空間足夠，機車練習場是個選項，目前條件也符合，不過地方也希望能增加該地區停車空間，因此尚在評估並整合整合地方意見後決定推動。