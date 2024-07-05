暑假孩子無處去？桃園國際動漫大展明起跑 三大特色幫你顧娃

「2024桃園國際動漫大展」明起至21日在中壢中原文創園區登場，活動今年已邁入第13年，今年展期從10天延長至16天，主題設置「漫畫光譜」、「動畫光景」、「遊戲光彩」3大特色展區，並於周末舉辦4場大型活動，邀請名偵探柯南聲優山口勝平到場，及22場動漫手作及動漫市集可參與。

桃園國際動漫大展去年榮獲「墨爾本設計大獎」金獎、「倫敦設計獎」銀獎、「亞洲設計大獎」銀獎，今年盛大舉行，桃園市長張善政今出席表示，展覽已逐漸成為具有代表性的重要動漫活動，市府今年特別邀請台灣、香港、日本、馬來西亞的漫畫創作者共同參展，展現高超的技術，歡迎動漫迷們前來一飽眼福，並體驗各式活動。

日本漫畫公會理事倉田芳美說，很高興能到桃園國際動漫大展與新生代漫畫家交流，共同推廣動漫大展；台灣經典校園青春漫畫YOUNG GUNS漫畫家林政德表示，藉由桃園國際動漫大展的契機，與眾多漫畫家相聚，期盼每年桃園國際動漫大展持續辦理，讓全台粉絲支持台灣動漫。

文化局表示，本次有3大展區，漫畫光譜區匯集重量級漫畫創作者及作者，並打造「歷史光廊」特展，展出獲得第14屆金漫獎特別貢獻獎、臺灣漫畫史學達人洪德麟的收藏品漫畫秀月刊、漫畫台灣史等經典書刊，讓大家一探發展脈絡。

動畫光景區則聚焦於台灣動畫產業傳奇「宏廣公司」，首次曝光知名動畫手繪稿，見證台灣在全球動畫業界的燦爛光景；遊戲光彩區則邀請台灣遊戲企業「VR Jump獨角獸娛樂」，展示最新VR遊戲恐龍突擊隊2：最後防線的臨場感；現場也透過XR270度離軸投影技術，以立體影像呈現漫畫作品，感受作品魅力。