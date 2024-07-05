苗縣首設高普考試場 逾500人就近應考免奔波

公務人員高普考今天起至9日舉行考試，考選部今年首度在苗栗縣設考場，讓苗栗500餘名考生無需往返奔波外縣市，即可就近應考，今天先登場的普考到考率約74.86%。

苗栗縣過去未設有公務人員高等考試三級考試暨普通考試考場，以往考生需赴新竹或台中等外縣市應考，舟車勞頓增加考生負擔，經縣長鍾東錦爭取設置苗栗考區，考選部從善如流，今年首度在苗栗設置高普考考場。

縣府人事處表示，113年高普考今天起至9日在全國16考區同時舉行，今明兩天為普考，苗栗試場設於國立苗栗高中，苗栗考區總應考人數為525人，到考人數393人、缺考人數132人，總計到考率為74.86%；其中報考人數最多的考試類科是綜合行政職系一般行政類科，共119人，占總應考人數23%。7月7日至9日進行高考，苗栗考區的應考人數為562人。

考試院典試委員何怡澄、考選部部長劉孟奇今天與縣長鍾東錦等人一同視察考場，並慰問試場工作人員辛勞，考場秩序良好。

劉孟奇表示，高普考是全國最拔擢公務員人才的重要考試，今年首度在苗栗設考場，相信有助在地人才進入國家文官體系服務，讓優秀人才扎根苗栗。

鍾東錦表示，感謝考選部在苗栗設置考場，讓縣內考生不用花費時間與精力舟車勞頓，更不用在外住宿，苗栗子弟在自已家鄉應試，相信應試心情、表現都能維持在最佳狀態，他也期待藉此促進更多優秀人才踏入公職回鄉服務。