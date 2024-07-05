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迅猛龍闖頭份！夏日童樂會13日登場 帶孩子侏羅紀冒險

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
頭份市規畫的「夏日童樂會」7月13日周末下午3點將在頭份運動公園登場，安排闖關、氣球互動秀，晚間還有「恐龍馬戲團」擬真體驗劇場，市公所上午為活動宣傳，邀大人、小孩一起來同樂。圖／頭份市公所提供
頭份市規畫的「夏日童樂會」7月13日周末下午3點將在頭份運動公園登場，安排闖關、氣球互動秀，晚間還有「恐龍馬戲團」擬真體驗劇場，市公所上午為活動宣傳，邀大人、小孩一起來同樂。圖／頭份市公所提供

苗栗縣頭份市公所規畫的「夏日童樂會」7月13日周末下午3點將在頭份運動公園登場，安排闖關、氣球互動秀，晚間還有「恐龍馬戲團」的60分鐘擬真體驗劇場，暴龍、三角龍、迅猛龍將現身，市公所歡迎市民、親子一起來快樂體驗。

頭份市公所上午為「夏日童樂會」宣傳，邀來「啊囉哈幼兒園」的小朋友到場展開恐龍拼圖大挑戰，剛拼好圖上的「迅猛龍」就現身，讓現場大人、小朋友一陣驚呼。市長羅雪珠表示「擬真」效果非常好，如置身在「侏羅紀公園」的電影場景，她也被嚇了一跳，相信完整的舞台劇演出將無與倫比。

市公所為提升親子互動，結合頭份運動公園內的設施及遊具，規畫「一童趣玩耍」4項闖關體驗活動，邀親子攜手挑戰，小朋友只要當天下午3點到4點半到現場服務台報名、領取闖關卡就可體驗，結束還可憑闖關卡換取小禮物。

市公所表示，下午4點30分開始的「童趣頭份歡樂show」安排孩子喜愛的氣球互動秀、魔幻泡泡秀及兒童神曲串燒演唱，有玩、有看、有聽，累了一旁還有美食市集，現場還有「藝響台灣」寶寶龍互動及恐龍商品，有興趣的親子歡迎到場體驗。

晚間7點將由藝響台灣劇團帶來「恐龍馬戲團」擬真體驗劇場，各種恐龍主角將一一現身，還安排特技、互動、搞笑橋段，要創造豐富多元的演出場景。活動詳情可上「頭份市公所-緣頭小份」臉書專頁查詢。

頭份市公所規畫的「夏日童樂會」7月13日周末下午3點將在頭份運動公園登場，安排闖關、氣球互動秀，晚間還有「恐龍馬戲團」擬真體驗劇場，市公所上午為活動宣傳，邀大人、小孩一起來同樂。圖／頭份市公所提供
頭份市公所規畫的「夏日童樂會」7月13日周末下午3點將在頭份運動公園登場，安排闖關、氣球互動秀，晚間還有「恐龍馬戲團」擬真體驗劇場，市公所上午為活動宣傳，邀大人、小孩一起來同樂。圖／頭份市公所提供
頭份市公所規畫的「夏日童樂會」7月13日周末下午3點將在頭份運動公園登場，安排闖關、氣球互動秀，晚間還有「恐龍馬戲團」擬真體驗劇場，市公所上午為活動宣傳，邀大人、小孩一起來同樂。圖／頭份市公所提供
頭份市公所規畫的「夏日童樂會」7月13日周末下午3點將在頭份運動公園登場，安排闖關、氣球互動秀，晚間還有「恐龍馬戲團」擬真體驗劇場，市公所上午為活動宣傳，邀大人、小孩一起來同樂。圖／頭份市公所提供

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