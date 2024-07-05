竹市7月起加強稽查垃圾分類 違者依廢清法開罰

竹市環保局今天表示，為延長焚化爐使用壽命，督促業者遵守垃圾分類規定，7月起加嚴稽查，針對違規者予以拒收垃圾包，嚴重者依廢棄物清理法開罰等措施，提升垃圾分類成效。

新竹市政府發布新聞稿指出，為延長焚化爐使用壽命，今年3月起已推行在重點商圈如金山街區、東門圓環、城隍廟、光華商圈和香山大庄等區域，針對商家進行垃圾分類破袋稽查，截至6月止共計抽查100家次，檢查243袋垃圾包。

市府說，針對抽查結果顯示，商家垃圾錯置情形以垃圾包內夾雜紙容器、鐵鋁罐及廚餘類（如茶葉渣、咖啡渣、軟果皮等）是前3名，為要求業者遵守垃圾分類規定，7月起加嚴稽查。

新竹市環保局表示，若垃圾分類不確實，將增加垃圾車清運負擔，如廚餘經壓縮造成噴濺，若業者與民眾都能從日常生活做好分類，可大幅減少垃圾產生。

環保局指出，餐館業排出廢棄物應屬一般事業廢棄物，排出時應依一般垃圾、資源回收物及廚餘妥善分類，避免垃圾包內含有資源物品及廚餘，違者依「廢棄物清理法」處新台幣6000元以上300萬元以下罰鍰；民眾若未妥善分類，同樣可處1200元以上6000元以下罰鍰。

環保局表示，此外，民眾或業者在每天所排出垃圾包重量若超過15公斤，將被拒收，建議委託公民營廢棄物清除處理機構進行清運。