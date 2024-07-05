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竹縣府攜手新竹馬偕醫院 啟動居家遠距醫療服務

中央社／ 新竹縣5日電
昨午居家遠距醫療服務中，五峰鄉衛生所成思瑩醫師先詢問個案近日健康情況，並將用藥、抽血的資訊使用遠距設備即時連線至新竹馬偕紀念醫院，與醫師進行遠端會診。圖／新竹縣政府提供
昨午居家遠距醫療服務中，五峰鄉衛生所成思瑩醫師先詢問個案近日健康情況，並將用藥、抽血的資訊使用遠距設備即時連線至新竹馬偕紀念醫院，與醫師進行遠端會診。圖／新竹縣政府提供

新竹縣府今天說，為照顧偏鄉民眾健康，五峰鄉衛生所醫師、護理長前往花園村民眾家中，以視訊與新竹馬偕醫院進行居家遠距醫療服務，讓身體行動不便患者無需出門有專業照護。

新竹縣政府發布新聞稿指出，衛生局評估原鄉在地民眾醫療需求，提供更具可近性及持續性醫療照護服務，實踐在地就醫、在地治療、在地老化理念。

縣府表示，五峰鄉衛生所醫師成思瑩日前到民眾家中，進行居家遠距醫療服務，並將用藥、抽血資訊以遠距設備即時連線至新竹馬偕紀念醫院，同步與神經內科主任林慧琦進行遠端會診，林慧琦則可依據病患情形給予建議與用藥等叮囑。

衛生局長殷東成告訴中央社記者，竹縣在民國106年啟動原鄉居家醫療服務，111年推動遠距醫療，在今年7月起於五峰鄉實施，結合居家醫療服務，從門診服務延伸至家中。

殷東成說，透過視訊能與醫師進行居家遠距醫療服務，讓失能或因疾病致外出不便就醫病人，可以免出門，就享有完善、適切且連續醫療照護，減少過去病人需要多次往返醫院看診及領藥的不便。

縣長楊文科表示，衛生局與台北馬偕和新竹馬偕合作，分別在竹縣尖石、五峰2個原鄉衛生所，提供耳鼻喉科及眼科等專科會診遠距醫療服務，遠距醫療受到在地民眾肯定。

新竹 衛生所 遠距

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