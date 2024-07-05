聽新聞
test
0:00 / 0:00
竹縣府攜手新竹馬偕醫院 啟動居家遠距醫療服務
新竹縣府今天說，為照顧偏鄉民眾健康，五峰鄉衛生所醫師、護理長前往花園村民眾家中，以視訊與新竹馬偕醫院進行居家遠距醫療服務，讓身體行動不便患者無需出門有專業照護。
新竹縣政府發布新聞稿指出，衛生局評估原鄉在地民眾醫療需求，提供更具可近性及持續性醫療照護服務，實踐在地就醫、在地治療、在地老化理念。
縣府表示，五峰鄉衛生所醫師成思瑩日前到民眾家中，進行居家遠距醫療服務，並將用藥、抽血資訊以遠距設備即時連線至新竹馬偕紀念醫院，同步與神經內科主任林慧琦進行遠端會診，林慧琦則可依據病患情形給予建議與用藥等叮囑。
衛生局長殷東成告訴中央社記者，竹縣在民國106年啟動原鄉居家醫療服務，111年推動遠距醫療，在今年7月起於五峰鄉實施，結合居家醫療服務，從門診服務延伸至家中。
殷東成說，透過視訊能與醫師進行居家遠距醫療服務，讓失能或因疾病致外出不便就醫病人，可以免出門，就享有完善、適切且連續醫療照護，減少過去病人需要多次往返醫院看診及領藥的不便。
縣長楊文科表示，衛生局與台北馬偕和新竹馬偕合作，分別在竹縣尖石、五峰2個原鄉衛生所，提供耳鼻喉科及眼科等專科會診遠距醫療服務，遠距醫療受到在地民眾肯定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言