男孩9年前在救護車出生 參加消防夏令營再遇恩人

新竹縣一名9歲吳小弟日前到竹東消防分隊參加消防夏令營，逢人就問「吳氏夫妻有在這裡嗎？」隊員一問才知吳小弟9年前出生在救護車上，正是夫妻檔消防隊員吳忠任與吳淑滿親手接生。吳小弟如今平安健康長大，回來「找恩人」恰好遇到2人休假返隊，3人暌違9年「重逢」，氣氛溫馨。

新竹縣消防局指出，吳小弟的母親9年前在救護車上急產，當年正是由才剛當「新手爸媽」的吳忠任與吳淑滿接生。成長過程中，吳小弟的母親都不斷告訴兒子是出生在救護車上的寶寶，還是由姓吳的2個救護員接生，這件事讓吳小弟始終掛心上。

吳小弟看到新竹縣消防局在7月1、2日舉辦暑期消防夏令營主動報名，不只是為了學習消防知識，也希望參與夏令營找到當年在救護車上接生他的「恩人」致謝。

恰好夏令營期間，吳忠任與吳淑滿休假一同到隊上，隊員們馬上就讓3人見面，場面就像「一家團聚」，吳忠任與吳淑滿也沒想到當初在救護車上接生的小寶寶，如今已經是9歲的國小生，還特地回來參加消防夏令營。

吳忠任與吳淑滿看著9歲的小男孩不僅活潑大方，還有著一對小酒窩，都忍不住誇他「可愛」。其他隊員也打趣稱還好小男孩是回來找恩人，不是找爸爸，也歡迎所有救護車上出生的小寶寶，都能回到消防隊看看。