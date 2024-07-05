竹苗多處易肇事路口 增科技執法

苗栗警方最新公告在苗栗市、竹南鎮與苑裡鎮新增5處路口多功能科技執法，正在驗收階段，並計畫在台3線三灣鄉大河村「彎中彎」的區間測速路段內，南北向都新設1支固定測速桿，「嚴陣以待」防制超速。新竹市也在3處易肇事的高風險路口建置多功能科技執法設備，8月1日起執法。

苗栗警方最近在苗栗市中山路、為公路口；英才路、正發路口與國華路、民族路口，以及竹南鎮博愛街、大營路口與苑裡鎮世界路、新興路口新設科技執法，以取締車輛未禮讓行人、闖紅燈為主。

有鑒於台3線三灣鄉大河村103公里附近路段彎道多，警方統計交通事故去年發生24件，今年迄今7件。經相關單位會勘，目前在台3線103.2公里至108公里區間測速路段之間，103.5公里南向及103.1公里北向2處施工新設各1支固定桿，嚴密測速引起用路人熱議。

部分居民則表示歡迎，認為台3線一些駕駛人鑽漏洞，區間測速內來回或是在路邊暫停後再飆速，警方移動式測速取締，效果也有限，固定測速桿多一道把關。

新竹市警察局近年也積極在易肇事路口增設科技執法，擇定於東大路與北大路口、東大路與武陵路口、中正路與竹光路口3處，除了取締闖紅燈、違規轉彎，也將新增偵測未停讓行人。