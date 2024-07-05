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桃捷綠線行控中心上梁

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導
桃園市長張善政昨天到桃園捷運綠線北機廠參加上梁典禮，同時聽取工務所主任簡報各項工程進度。記者鄭國樑／攝影
桃園市長張善政昨天到桃園捷運綠線北機廠參加上梁典禮，同時聽取工務所主任簡報各項工程進度。記者鄭國樑／攝影

桃園捷運綠線首列列車將於今年底運抵北機廠，市府打造北機廠計畫快馬加鞭，市長張善政昨天到捷運綠線北機廠主持行控中心工程上梁典禮，見證里程碑。張善政說，明年北段高架將可見列車動態測試，並強調即使綠線全線通車要到2030年，但至少2026年底前北段7站通車目標不能打折。

桃園捷運綠線北機廠工程幾經波折，原先計畫設置在蘆竹區G13a站，後來遷往大園區滲眉埤，由於當地曾經被工業汙染必須先整治，整治後的土壤強度無法承受機廠的主要工程，又得加強基礎。

為讓列車能順利測試功能與捷運通訊及號誌系統整合等，市府興建負責列車營運調度、轉供電力、維修保養及停放的行控中心大樓、變電站、維修廠及駐車廠4棟核心建物，昨天行控中心上梁。

張善政昨與多名議員、工程團隊共同為大梁栓上金螺絲。他表示，北機廠的行控中心是捷運綠線的大腦，捷運綠線與台北市文湖線類似，都是無人駕駛，行控中心更顯重要，加上變電站、維修廠、駐車廠工程都看見結構體，是令人非常興奮的里程碑。

捷運局長劉慶豐說，市府嚴格控管統包廠商落實重要機房結構、裝修、設備組裝的時間，並請德國廠商優先製造重要供電設備「氣體絕緣開關」，同時也多次協調台電施設16.1萬伏特管路及電纜的工期，預計今年10月供電。

張善政 捷運

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