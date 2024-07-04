關西部分山頭遭不當開發 竹縣府稽查開罰地主

新竹縣關西鎮湖肚段部分山頭處，遭不當開發建設房屋，新竹縣政府今天前往稽查後表示，除依違反水土保持法開罰外，也要求地主2個月內改正，同時勒令2年內禁止提出開發申請。

新竹縣政府今天會同水保技師等單位前往關西鎮部分山頭處稽查，確認此次現場被濫墾的山坡地約有3000平方公尺，地主未向相關單位申請許可，涉違法大面積開挖。

關西鎮地方人士告訴中央社記者，此座山頭面積約有4甲，近年被業者濫墾開發甚至蓋房屋，造成原本良好山林環境改變，地方居民也擔憂萬一降雨，或雨勢過大可能造成土石流，盼縣府能阻止不當開發行為。

會後，新竹縣政府透過文字表示，關西湖肚段440-58、440-57、440-56、440-50地號，早在去年12月29日因現地違規，已經縣府裁罰新台幣16萬元。

縣府說，其中440-32地號今天又被發現未經申請開挖整地，將依違反水土保持法案件裁罰基準裁罰地主，後續依行政罰法辦理提高裁罰金額，另外依水保法規定，從第1次處罰日起的2年內，暫停此地開發申請。