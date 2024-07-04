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桃園捷運綠線行控中心上梁 張善政：明年要見列車高架測試

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
捷運綠線北機場15多公頃4大主要建築完工示意圖全景。圖／捷運工程局提供
捷運綠線北機場15多公頃4大主要建築完工示意圖全景。圖／捷運工程局提供

桃園市長張善政今天下午到捷運綠線北機場，主持行控中心工程上梁典禮與聽取簡報，強調工程就是一步一腳印，不可能一個月就做好，即使綠線全線通車要到2030年，但至少2026年底前北段7站通車的目標不能打折，也是給市民非常重要的承諾。

張善政強調，接下來有兩年時間仍需努力，尢其今年（10月）北機場變電站台電要開始送電，韓國樂鐵打造的捷運列車年底也要送到北機場靜態測試，明年民眾可以看見北段高架路線有列車動態測試，大家對捷運的期待會更實在。

張善政說，北機場的行控中心是捷運綠線的大腦，捷運綠線與台北市文湖線類似，都是無人駕駛，行控中心更顯重要，加上變電站、維修廠、駐車廠工程都看見結構體，是令人非常興奮的理程碑。

張善政表示，捷運綠線北機場工程有過非常辛苦的歷史，原先計畫設置在蘆竹區G13a站，後來遷往現在的大園區滲眉埤（前市府），這裡曾被工業汙染必須先整治，整治後的土壤強度不能承受機場的主要工程，所以要加強基礎，過程非常辛苦蹕路藍縷的事。

張善政感謝捷運局長劉慶豐上任後率團隊與工程、顧問公司將士用命，把幾乎是不可能的任務一步一步往前推進，才會看見2026年捷運綠線北段7站先行通車的目標是樂觀的。

捷運局長劉慶豐說明，因應今年底捷運列車進場後測試用電需求，北主變電站除了要完成建築裝修，內部的供電系統如電壓器、氣體絕緣開關、發電機組等設備都必須完成組裝測試，才能與台電變電所的16.1萬伏特（161KV）高壓電迴路銜接正式供電。

劉慶豐表示，一直嚴格控管統包廠商落實各間重要機房結構、裝修、設備組裝的時間，並協調德國廠商優先製造重要供電設備「氣體絕緣開關」，提早確認配合進場時間，此外，多次協調台電施設16.1萬伏特管路及電纜的工期，務必達成今年10月可如期供電目標。

捷運局指出，今年底首列捷運列車運抵北機廠，要執行一連串嚴謹且繁雜的列車功能測試，與捷運通訊及號誌系統整合測試，確保安全無虞，因此，機廠內負責列車營運調度、轉供電力、維修保養及停放的行控中心大樓、變電站、維修廠及駐車廠4棟核心建物必須配合今年底列車進場前完成。

捷運綠線北機場15多公頃4大主要建築現況全景。圖／捷運工程局提供
捷運綠線北機場15多公頃4大主要建築現況全景。圖／捷運工程局提供
張善政到捷運綠線北機場參加上梁典禮，同時聽工務所主任簡報各項工程進度。記者鄭國樑／攝影
張善政到捷運綠線北機場參加上梁典禮，同時聽工務所主任簡報各項工程進度。記者鄭國樑／攝影
張善政參加捷運綠線行控中心上梁，為大梁栓上金螺絲。記者鄭國樑／攝影
張善政參加捷運綠線行控中心上梁，為大梁栓上金螺絲。記者鄭國樑／攝影
張善政和議員、工程團隊祝賀捷運綠線行控中心上梁。記者鄭國樑／攝影
張善政和議員、工程團隊祝賀捷運綠線行控中心上梁。記者鄭國樑／攝影

台電 張善政 捷運 文湖線 機場

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