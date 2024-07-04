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竹市台68線武陵路橋下 興建14公尺人行便橋明年啟用
新竹市武陵橋下武陵路與公道五路T字路口路段，由於車道縮減，行人無路可走，只能行走於紅線上，人車爭道險象環生。新竹市政府爭取「台68線武陵路橋下空間增設人行便橋工程」，預計興建跨距14公尺、寬約3公尺的人行便橋一座，工程已於日前開工，預計10月完工、明年開通啟用。
新竹市工務處說明，此工程主要興建跨越排水渠道人行便橋一座，橋體跨距14公尺、寬約3公尺，該工程執行期間皆會確實以圍籬區隔工區，並加強交通安全及維持，與住戶代表協調施工時間，做好相關防制措施，確保工程期間降低對於周遭住戶的影響。
新竹市長高虹安指出，市府團隊推動人本城市，針對武陵路及公道五路口長期人車爭道的潛在危險處提出改善方案，在工程基地空間狹小、缺工缺料以及涉及農業部農田水利署新竹管理處與交通部公路總局管轄問題等諸多困難下，邀集多方共同討論，終於順利決標、開工。
高虹安表示，市府將密切督導工程進度，確保工程如期如質完工，給市民朋友安全舒適的行人通行環境，提升整體社區的生活品質。
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