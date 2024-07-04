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疫後全國公車運量衰退2成 蘇俊賓籲中央效仿桃園1政策

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園今年起推動公車司機「受訓即就業」政策，桃園市副市長蘇俊賓（圖）今天在行政院會上呼籲中央編列預算，支持各縣市共同培養司機人力。圖／行政院提供
桃園今年起推動公車司機「受訓即就業」政策，桃園市副市長蘇俊賓（圖）今天在行政院會上呼籲中央編列預算，支持各縣市共同培養司機人力。圖／行政院提供

疫後全國公車運量衰退23%，桃園市副市長蘇俊賓今天在行政院會上提到，桃園今年起推動公車司機「受訓即就業」政策，預計年底可培養100人成為正式司機，呼籲中央編列預算，支持各縣市共同培養司機人力。對此，行政院長卓榮泰表示高度認同，並指示交通部研究桃園市經驗，考慮擴展至全國各縣市。

今天行政院會上，交通部運輸研究所長林繼國分析近年來全國大眾運輸載客量變化，結果顯示，相較捷運、台鐵及高鐵，去年公車運量相較疫情前的2019年衰退23%，恢復緩慢，問題就在於客運業者人力資源不足。

蘇俊賓表示，桃園數據與全國趨勢相同，相較機捷運量明顯超過疫情前水準，今年5月公車運量較2019年平均運量衰退23.7%。

蘇俊賓直言，因為司機荒，地方縣市間不斷提高推薦、招募獎金，互搶現有的司機，但其實還是同一批人在服務，司機總量不會增加，反而變成「零和遊戲」。

蘇俊賓說，中央該做的是「策略性的支持」，例如桃園今年推動公車司機「受訓即就業」，受訓期間就給薪，就能吸引原本不是從事客運司機的勞動力加入；該計畫今年投入約2200萬元，目前錄取75人，陸續有34人完成受訓及路考，預計年底可培養100人轉換成正式司機，如果中央一起推動，編列預算支持各縣市從源頭來培養司機人力，絕對是正向循環。

蘇俊賓也提到，現在各縣市許多捷運路線正規畫施工中，但搭乘公共運輸的習慣需早日養成，建議捷運開通前的3至5年，應規畫「先導公車」或「仿捷運公車」，提早提供類似捷運路線的服務，培養乘客習慣，否則在新設捷運的城市，營運初期運量恐怕都不會太理想。

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